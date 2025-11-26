Teresa Rivera, sobre su mala relación con Isabel Pantoja: "Me percibía como una amenaza"

Teresa Rivera ha acudido al programa El tiempo justo, donde ha hablado sobre su mala relación con Isabel Pantoja. La hermana de Paquirri ha recordado sus vivencias junto a la tonadillera, destacando cómo surgió su eterna enemistad y la forma en la que Pantoja poco a poco consiguió apartar a la familia del que fuese su marido.

«Tenía pasión con sus hijos, sobre todo con Fran y Cayetano. Él no habría querido que sus hijos fuesen toreros», ha desvelado sobre los deseos de su hermano. En cuanto a su forma de ser, Teresa define a Paquirri como un hombre «muy noble, cariñoso y atento». «Adoraba a su familia y estaba pendiente de todo, pero también era bastante reservado y había sacarle todo con un alicate», asegura.

Su mala relación con Isabel Pantoja

Del mismo modo, Rivera detalla que su relación con las otras mujeres de la vida de Paquirri, -Carmen Ordoñez y Lolita Flores-, siempre ha sido excelente. Todo lo contrario a Isabel Pantoja, con quien en un primer momento sí que se llevaba bastante bien e incluso tenían complicidad. «Estuvimos un tiempo normal, y mi hermano nos llevaba a Cantora, aunque a mi no me gustaba el campo», ha desvelado sobre cómo fueron los comienzos de la pareja. «Tenía que ir, porque él necesitaba a su familia y ella tenía a toda su gente ahí metida, pero yo no le cuadraba».

Sin embargo, y pese a que Teresa reconoce que Pantoja «sobre el escenario es espectacular» deja claro que su forma de ser es otra historia. «Ella es dominante, y cuando se casa ya ahí empieza a poner orden», sentencia la tía de Kiko Rivera. Es más, ella asegura que llegó a pedirle al torero que no se casase, porque conocía ciertas cosas que no le gustaron. «Le dije que esperase para conocerla mejor, porque a mi no me cuadraba y que abriese los ojos». Sin embargo, Paquirri habría insistido en seguir adelante porque quería una mujer en su casa. «Cantora era la casa de todos, la compró con toda la ilusión».

El aviso de Teresa Rivera a Paquirri antes de su boda

Tras la boda, Rivera asegura que les fueron apartando poco a poco. «Isabel Pantoja le dijo a mi hermano que teníamos que salir de allí, pero él se impuso y le dejó muy claro que antes se iban los suyos», ha comentado respecto a los desprecios que le hacía la tonadillera a los Rivera. «Le molestaba yo, porque yo le decía a Paco sus verdades y ella me percibía como una amenaza», considera.

Y a eso se suma que Teresa llegaba a descubrir poco antes de la boda de su hermano, que Isabel Pantoja supuestamente le estaba engañando. «Yo decido callarme, porque me acobardé», ha lamentado. Tras el fallecimiento de Paquirri, la herencia del torero daba lugar a una guerra encarnizada. Tanto es así, que a día de hoy Teresa confiesa que todavía no perdona el daño que la tonadillera les ha hecho.

«Yo no perdono lo que le hizo a mi padre, y que no pudiese conocer a su nieto», sentencia demoledora. «Aunque en la actualidad ya ni siento nada por ella». De hecho, deja muy claro que «Si Kiko quiere, mis puertas están abiertas, porque yo no le culpo de nada».