Isabel Pantoja, 11 años después: de la cárcel a su encierro voluntario

La vida de Isabel Pantoja ha dado un gran vuelco en apenas 11 años, y es que después de su entrada en prisión, la tonadillera ha levantado un muro enorme entre su vida privada y los medios de comunicación. Un gran hermetismo con el que pretendía protegerse del escrutinio público, refugiándose en Cantora y sin dar cabida a cuestionamiento alguno. De hecho, su propio círculo se habría estrechado tanto, que Isabel ya no deja cabida en su vida a nadie salvo a su hermano Agustín. Incluso la relación con sus dos hijos estaría completamente rota, en medio de una guerra personal y mediática que no parece tener fin.

Un 21 de noviembre de 2014, Pantoja ingresaba en la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir una condena de 2 años por blanqueo de capitales. Decenas de periodistas y seguidores se agolparon a las puertas del centro penitenciario en un día que la tonadillera jamás podrá olvidar y que marcaba el comienzo de una de las épocas más duras y oscuras de su vida.

Isabel Pantoja durante el juicio por el ‘Caso Malaya’. (Foto: Gtres)

El día en el que Isabel Pantoja entró a la cárcel

Ataviada con unas grandes gafas de sol, vestida de negro y el pelo recogido en una coleta, la artista mantuvo el paso firme y la cabeza bien alta en todo momento, mostrando una gran entereza sobre el capítulo tan delicado que estaba a punto de enfrentar. Más de una década después, Isabel todavía no se ha pronunciado respecto a lo que ocurrió detrás de aquellos muros. Ni siquiera respecto a sus sentimientos, y es que ella siempre ha procurado referirse a la prisión como «ese lugar de cuyo nombre no quiere acordarse». «Yo es que de ese tema, no me gustaría hablar. Lo haré en su momento y claramente. No estoy preparada todavía. Trato de pasar página», se sinceraba al respecto en una entrevista concedida al periódico El País.

El juicio por el ‘Caso Malaya’. (Foto: Gtres)

Mientras que aquellos que pudieron coincidir con ella durante esa etapa, dejaron entrever que la cantante disfrutaba de cierta protección y privilegios, además de despertar la típica fascinación típica de una estrella. En junio de 2015, Pantoja realizaba su primera salida triunfal, muy sonriente y del brazo de su inseparable hermano Agustín. Lo hizo a pleno sol, y repartiendo saludos y besos para todos los presentes. Un episodio que se repitió en varias ocasiones hasta su salida definitiva en marzo de 2016. Pero, antes, tuvo que verse la cara con sus dos enemigos declarados: Julián Muñoz, -quien fuese su pareja hasta 2009-, y Mayte Zaldívar, durante un juicio de lo más mediático celebrado en Málaga.

Isabel Pantoja el día que recibió su sentencia por el ‘Caso Malaya’. (Foto: Gtres)

Un encierro voluntario y ruptura familiar

El peor día de su vida fue, sin duda alguna, aquel en el que recibía la sentencia a la salida de los juzgados, siendo zarandeada por cientos de personas, abucheada y entre gritos de «choriza», «ladrona» o «delincuente». Un duro golpe que le resultó muy difícil de superar, pero ante el que intentaba volver poco a poco a la normalidad.

Isabel y Agustín Pantoja. (Foto: Gtres)

De hecho, procuraba centrarse por completo en su carrera, aunque los problemas económicos, sustos de salud y distanciamiento con sus hijos, han roto por completo esa estabilidad que pretendía conseguir. A eso se suma la perdida de uno de sus pilares fundamentales: Doña Ana, su madre, fallecida en 2021. Desde entonces, Isabel Pantoja se ha alejado de todo y de todos, optando por un «encierro voluntario»que no tendría intención de romper.