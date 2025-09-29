El precio de la codicia busca analizar esta semana qué ha ocurrido con el dinero de Isabel Pantoja. El programa intentará dar respuesta a las eternas preguntas que persiguen a la figura de la tonadillera, sobre todo en lo referente a Cantora y a su fortuna. ¿Qué ha pasado con todo ese dinero y cuál es su verdadera situación económica? Numerosos testimonios como el de Pepi Valladares, -su exasistenta personal-, Charo Vega, -antigua amiga de la artista-, o Dulce Delapiedra, quien fuese su mano derecha durante muchos años, intentarán dar respuesta a estas grandes incógnitas. Sobre todo ahora, que Isabel planea marcharse a Latinoamérica y comenzar allí una nueva vida.

Periodistas como Antonio Rossi y Sandra Aladro también aportarán su propio punto de vista en el documental, mientras que en plató contaremos con el análisis de Raquel Bollo, Lydia Lozano o Luis Pliego.

Toda la verdad en torno a la fortuna y la situación económica de Isabel Pantoja El lunes, a las 23:00h, #ElPrecioDe 📺 https://t.co/OiiHHcWCcK pic.twitter.com/k64upKhWIm — Telecinco (@telecincoes) September 28, 2025

Distanciada de sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, el misterio sigue rodeando a la figura de la artista, quien actualmente tan solo contaría con el respaldo de su hermano Agustín. De lo que no cabe duda, es de que Pantoja estaría cuidando al detalle su salida de Cantora, su eterno refugio que ha sido testigo de tantas alegrías y sinsabores.

El documental profundizará en algunos momentos clave de la vida de la cantante; como su historia con Paquirri, su amistad con Encarna Sánchez o su romance con Julián Muñoz, colocando de nuevo bajo el foco mediático la imagen de Pantoja junto con la importante deuda económica que sigue arrastrando.

Isabel Pantoja en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Su trágica historia con Paquirri y una herencia envenenada

Recientemente, se cumplían 41 años del fallecimiento de Paquirri, a quien a día de hoy Pantoja demuestra que todavía no ha olvidado. De hecho, cada año acostumbra a enviarle flores a su tumba, y es que la artista siempre ha definido al torero como el gran amor de su vida. El punto de inflexión llegaba después de que Kiko Rivera, el único hijo que tuvieron en común, pusiera en duda la verdad que había escondida detrás de la herencia que dejó su padre.

Francisco Rivera ‘Paquirri’ e Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

En medio de los conflictos con su madre, el Dj comenzó a sospechar que Isabel podría no haber cumplido con la última voluntad que dejó el torero. De ahí, que tomase la decisión de exponerla públicamente en un especial de Telecinco titulado Cantora: la herencia envenenada. Engaños, mentiras y estrategias, con los que Pantoja habría conseguido quedarse con el patrimonio de Paquirri. Ahí, muchos comenzaron a poner en duda las verdaderas intenciones de la artista, quien guardaría más de un secreto en Cantora.

La cuestionada amistad con Encarna Sánchez

Otro frente abierto para Isabel Pantoja es el de su amistad con Encarna Sánchez. La relación entre la famosa periodista y la intérprete de Marinero de Luces, estuvo cargada de idas y venidas. «Encarna estaba obsesionada con ella en los últimos tiempos», detallaban personas muy cercanas a la locutora de radio. Y es que la ruptura de su amistad supuso un duro golpe para Sánchez. «Estaba nerviosa y preocupada. Sentía soledad y tristeza. Sentía que se quedaba sola porque lo hacían todo juntas, eran unas amigas maravillosas».

Mila Ximénez, Isabel Pantoja y Encarna Sánchez en los estudios de la Cope. (Foto: Gtres)

Pero, ¿cuál fue el motivo principal de ese distanciamiento? Al parecer, muchos apuntan al vínculo que surgió entre Pantoja y María del Monte. «Cuando le dieron la revista en la que había unas fotos de ellas en la playa, entró en tristeza y desesperación», aseguran al respecto.

Una discusión acalorada entre ambas marcaba un antes y un después, además de un robo que Encarna «se habría visto obligada a fingir» para evitar «enfrentarse a la ira de Pantoja».

Del romance con Julián Muñoz, a la «Operación Malaya»

La etapa con Julián Muñoz posiblemente sea una de las más oscuras en la vida de Isabel Pantoja. Y pese a que todo comenzaba con un apasionado romance, tanto el ex alcalde de Marbella como la cantante se veían envueltos en una delicada trama de corrupción. La conocida como «Operación Malaya», arrasaba con la pareja y dejaba al descubierto una gran trama repleta de traición, mentiras y despecho. Tanto Pantoja como Muñoz terminaban encarcelados, y su relación se rompía por completo. De hecho, Julián Muñoz, -quien fallecía el año pasado-, amenazaba con destapar todos los secretos de la tonadillera.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz en Barcelona. (Foto: Gtres)

Da la casualidad de que este pasado viernes, Elia, una de las hijas de Julián y Mayte Zaldívar, dejaba entrever algunos de los episodios más duros que habían tenido que enfrentar por culpa de la cantante, -coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento de su padre-. Y es que, a día de hoy, todavía no perdonan el daño que Isabel llegaba a hacer a su familia.