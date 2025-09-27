Francisco Rivera recuerda a su padre, Paquirri, en una fecha muy especial: "Iré a buscarte"

La cogida mortal que sufrió Francisco Rivera Paquirri el 26 de septiembre de 1984 en Pozoblanco por parte de Avispado tiñó de luto el mundo del toro. Fue la fecha en la que el torero pasó de mito a leyenda. La vida de sus hijos, Francisco, Cayetano y Kiko Rivera, se paró, de la misma manera que se detuvo la de su viuda, la cantante Isabel Pantoja, que sigue llorando su prematura partida.

Ahora, que han transcurrido ya 41 años de este trágico desenlace, los vástagos del diestro le han rememorado con añoranza en privado y en público. A través de las redes sociales, Francisco Rivera Ordóñez, primogénito que el fallecido tuvo en común con la socialité Carmina Ordóñez, le ha rendido su particular homenaje, para el que ha abierto el álbum familiar.

Francisco Rivera ‘Paquirri’ con dos de sus hijos. (Foto: Gtres)

Las publicaciones de Francisco Rivera

«En silencio te digo todo, en silencio aprendo de ti», ha comenzado escribiendo. «Ya tendremos esa charla y muchas más», ha vaticinado con esperanza. «Espérame, que me quiero quedar mucho tiempo», le ha pedido a su progenitor. Y ha prometido, mediante este texto, que «iré a buscarte cuando llegue». Unas palabras que ha acompañado de un emotivo recuerdo en el que puede verse a Francisco, un todavía infante, junto al afamado matador de toros. Un pronunciamiento público por parte de Rivera Ordóñez que no ha tardado en inundarse de comentarios en honor del difunto. «Eres la viva imagen de tu padre», ha opinado un internauta. «Te estará esperando con los brazos abiertos», ha deslizado otro de sus seguidores. «Que Dios lo bendiga», «Se ve que lo tienes cada vez más presente», «Se fue muy joven», «Eterno» o «Qué orgulloso tiene que estar de ti» son otros mensajes que se pueden leer en el muro de la instantánea.

Pero este no ha sido el único memorial que ha compartido el marido de Lourdes Montes junto a su progenitor en la fecha en la que se cumplen 41 años de su muerte. Otra fotografía del pasado en la que aparece el recordado espada vestido con el traje de luces y con el entonces pequeño abrazado a su pierna también ha enternecido a los usuarios de la red.

«Este es el sitio en el que más seguro me he sentido en toda mi vida», ha escrito el vástago mayor del diestro y Carmina, revelando que al lado de su padre era feliz y no tenía preocupaciones porque se sentía a salvo de todo mal. «Te echo tanto de menos», ha sentenciado. Ciertos amigos de Francisco no han dudado en dejar su dedicatoria personal. «De Paquirri a Paquirri: Bendita la rama que al tronco sale», ha apuntado Pepa Muñoz, chef de El Qüenco de Pepa. Cari Lapique, por su parte, que continúa viviendo el duelo por la pérdida de su hija y su esposo, ha reflejado un corazón rojo en señal de amor, respeto y recuerdo.