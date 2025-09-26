El gesto clave de Isabel Pantoja que podría acercarla a Kiko Rivera en su peor momento

Isabel Pantoja acaba de tener un gesto con su hijo, Kiko Rivera, que muchos podrían entender como un acercamiento. Y es que el 41 aniversario del fallecimiento de Paquirri llega en un momento extremadamente para su hijo, quien hace poco anunciaba su ruptura con Irene Rosales tras más de 10 años de relación. Y si bien el Dj ha recordado al torero con un sentido mensaje en redes sociales, su madre también ha demostrado que le sigue teniendo muy presente.

Ha sido con una publicación en la que su padre le sostiene en brazos siendo apenas un bebé, donde Rivera se ha abierto en canal y ha confesado cómo se siente. «Otro año más sin ti, papá. Daría lo que fuese por tenerte aquí conmigo», asegura el hijo de Isabel Pantoja. Y no es la primera vez en la que deja muy patente lo mucho que echa en falta a esta figura paterna y a la que perdió a tan pronta edad.

La imagen que ha subido Kiko Rivera para recordar a su padre. (Foto: Redes sociales)

Mientras que, por su parte, la tonadillera habría decidido dar pie a un «pequeño acercamiento» con el Dj. Y es que ha mandando una corona de flores blancas a la tumba del torero, como viene siendo habitual en cada aniversario. En la misma, puede leerse: «Tu esposa e hijo», con lo que Pantoja deja muy claro que no ha olvidado a su gran amor.

La corona de flores que ha mandado Isabel Pantoja a la tumba de Paquirri. (Foto: Gtres)

El detalle de mencionar a su hijo es también bastante significativo, ya que en medio de su distanciamiento, -una guerra que se desataba a raíz de la emisión de Cantora: la herencia envenenada-, Isabel llegaba a borrar a Kiko de la dedicatoria, a lo que él respondía llamándola «ruin y rastrera». Desde entonces, la situación no ha mejorado demasiado, sino que ambos parecen mantener una guerra silenciosa.

Por otro lado, mientras Kiko Rivera afronta su nueva vida como soltero y lejos de Irene Rosales, Isabel Pantoja se encuentra decidida a abandonar Cantora y poner tierra de por medio. La artista pondrá rumbo a República Dominicana, donde espera recuperar la estabilidad personal y económica. Completamente alejada de sus hijos, -ya que tampoco mantiene relación con Isa Pi y ni siquiera conoce a su segundo hijo-, Pantoja se dispone a comenzar una nueva vida. «El destino final es República Dominicana. Ahí se va ella y buena parte de su vida. Ahí es donde se lleva lo que considera oportuno», aseguran.

Isabel Pantoja en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Su principal objetivo sería nada menos que distanciarse de todo, además de hacer frente a la importante deuda que tiene a sus espaldas. «Cantora ya no es un lugar para vivir ni para mantener. Económicamente es insostenible. El nuevo centro de operaciones será República Dominicana, desde donde intentará relanzar su carrera internacional», ha explicado Antonio Rossi en Telecinco.

Tampoco sabemos cómo se ha tomado Isabel Pantoja el divorcio de su hijo, ya que ella no se ha pronunciado públicamente. Sin embargo, muchos aseguran que se lo habría tomado de manera indiferente, más centrada en sus próxima mudanza.