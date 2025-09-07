El duro golpe al que se enfrenta Kiko Rivera tras su triste separación de Irene Rosales

Kiko Rivera no se encuentra atravesando una de las mejores situaciones de su vida. El pasado miércoles era la revista Semana la encargada de anunciar en su portada que el hijo de la tonadillera e Irene Rosales habían tomado la decisión de separarse. Poco tiempo después, eran los propios protagonistas quienes confirmaban la noticia mediante sus redes sociales. Un medio que ha sido el que, a lo largo de los años, ha servido a Kiko para comunicarse con su comunidad de seguidores, conformada por más de un millón de usuarios.

En las últimas horas ha sido a través de la vía mencionada a través de la cual el DJ ha anunciado una triste pérdida personal que se suma a su reciente ruptura matrimonial. En formato historia temporal y en su perfil público de Instagram, Kiko ha escrito sobre un fondo negro tan solo cuatro palabras: «Descansa en paz, amigo». Una escueta frase que ha formulado, acompañada de un emoticono de una estrella fugaz, dando a entender que cuenta con un nuevo astro en el cielo. Sin duda, un varapalo que llega en uno de los peores momentos vitales del músico y que no contribuye a mejorar su estado de ánimo.

Mensaje de Kiko Rivera en redes sociales. (Foto: Redes sociales)

Acto seguido, ha continuado compartiendo con sus fans otro mensaje muy filosófico. «Lo bonito de la vida está frente a ti, pero lo más bello de la vida está dentro de ti. Aunque todos vean lo que haces, pocos saben lo que vales». Una reflexión que finalizaba con un lema que, a todas luces, se ha convertido en su nueva máxima vital: «Vive, ama, ríe, perdona y disfruta la vida», que remataba con una ilustración de una persona tumbada en una hamaca aparentemente relajada y tranquila. Unas actitudes que parece que Kiko ha adoptado ante las adversidades que se le presentan.

Mensaje de Kiko Rivera en redes sociales. (Foto: Redes sociales)

Los últimos planes de Kiko Rivera

En los últimos días, hemos conocido que Kiko Rivera ha hecho planes con sus hijas como padre separado. Junto a ellas y un amigo, ha viajado hasta Huelva para disfrutar de los arenales y de la compañía de las menores. Además de actividades al aire libre, también han aprovechado el tiempo para pedirle a su progenitor una de sus cenas favoritas: pizza.

Kiko Rivera y sus hijas. (Foto: Redes sociales)

Como bien ha dicho Kiko, los deseos de Ana y Carlota son órdenes para él, por lo que tras la solicitud, se transformó en maestro pizzero y cocinó una apuesta sencilla integrada por ingredientes básicos que resultó ser todo un éxito. «Me han puesto un 10», reveló Kiko, confesando la calificación que le habían asignado las pequeñas a la cena.

Los próximos compromisos de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha decidido dar un uso más profesional a sus redes sociales, aunque no siempre logra cumplir ese cometido. Después de sus desahogos personales, ha retomado la idea de enfocar su perfil a su carrera musical y ha informado a sus seguidores de cuáles serán sus futuros bolos. El sábado 13 de septiembre, el pinchadiscos animará la sala Paradai de Lugo.

Kiko Rivera en un evento en Chipiona. (Foto: Gtres)

Siguiendo la misma línea, La Coruña también contará con su presencia en un recital en el que estará acompañado por otros artistas como José de Rico y Danny Romero. Lugares a los que ha emplazado a los gallegos para presenciar una de sus sesiones en directo. Dos paradas que forman parte de su gira por el norte de España y en las que espera que le acompañe su incondicional público.