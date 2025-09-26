Tal día como hoy, hace 41 años, Francisco Rivera Paquirri perdía la vida en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba. El diestro, entonces casado con Isabel Pantoja, dejó devastados a sus hijos que, actualmente, tienen vidas muy distintas -e incluso, dos de ellos están más alejados que nunca-. Es por ello que, a pesar del litigio del clan, cada 26 de septiembre, Francisco, Cayetano y Kiko están unidos en el recuerdo a su padre.

Los Rivera, unidos en una fecha clave

La muerte de Paquirri trajo consigo que las plazas de toros de España mejoraran los protocolos de actuación ante las cogidas que sufrían los toreros. Los escasos recursos entonces, ya que actualmente las enfermerías de los ruedos están mucho más preparadas e incluso muchos cosos cuentan con quirófanos, fueron uno de los motivos del trágico fallecimiento de Francisco Rivera, que no llegó a tiempo al Hospital Militar de San Fernando en Córdoba, donde perdió la vida. Y no solo eso.

Posado de Paquirri. (Foto: Gtres)

Antes de su fallecimiento, el diestro siempre quiso que su familia estuviera unida -a pesar de las desavenencias de la vida debido a la inexistente relación de Carmina Ordóñez y Pantoja, las madres de sus hijos-. De hecho, su muerte supuso una brecha aún mayor en el clan y que aumentó con el reparto de su herencia. Casualmente, cuando la intérprete de Marinero de Luces tenía que entregar a Fran y Cayetano Rivera los objetos que su progenitor les había dejado -como trajes de luces, ya que han continuado con la estela de su padre-, éstos fueron robados en Cantora, la finca familiar que compró Paquirri y que repartió entre sus vástagos y su viuda -aunque finalmente la artista ha sido la que ha vivido allí durante años-.

Los enseres perdidos o robados del torero fallecido han sido, durante todos estos años, un asunto de conflicto entre sus familiares. Fue Carmina Ordóñez la que, en vida, quiso luchar por lo que consideraba que pertenecía a sus hijos -ya que Pantoja se negó a entregarlos-. Tras la muerte de La Divina, Cayetano y Fran trataron de llegar a un acuerdo con Pantoja, sin éxito alguno. Una tensa situación que los distanció de su hermano Kiko, que hasta que descubrió la herencia perdida de su padre en Cantora, siempre apoyó a su madre.

El torero Paquirri con sus hijos Francisco y Cayetano. (Foto: Gtres)

La reconciliación de los tres hermanos copó numerosos titulares aunque la felicidad no duró tanto como se esperaba. A lo largo de estos años, Francisco -el mayor de todos-, ha tenido una relación de altibajos con Cayetano y Kiko. Aunque con el primero, por todo lo que les une, actualmente mantiene una muy buena relación, no es así con el pequeño de los Rivera -con el que recientemente se ha encontrado de casualidad en la estación de Santiago de Compostela-. Aunque las cámaras los captaron hablando, no ha trascendido que haya una reconciliación definitiva en uno de los peores momentos del Dj, ya que su vida dio un giro de ciento ochenta grados al separarse de Irene Rosales.

Sin embargo, el mediano de ellos, sí que mantiene una excelente relación con ambos a pesar de haber tenido diferencias con Fran y Kiko en el pasado.

Paquirri con Isabel Pantoja. (Foto. Gtres)

Precisamente, Kiko ha sido el primero de los hijos de Paquirri que a primera hora de este 26 de septiembre ha recordado a su padre, al que perdió cuando apenas tenía dos años de edad: «Otro año más sin ti, papá. Ya van 41. Daría lo que fuese por tenerte aquí conmigo».