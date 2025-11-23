¿Cómo es y qué hay dentro de la habitación secreta de Cantora que espantó a Kiko Rivera?

Kiko Rivera dejó de ser «el pequeño del alma» de Isabel Pantoja en 2020, año en el que empezó a dar entrevistas para hablar mal de su familia. Aseguró que su madre le había engañado con la herencia de Paquirri y desveló que había mentido a los Rivera. Según dijo, la tonadillera tenía los capotes, los trajes y los trastos de torear de Paco, pero no quería dárselos a Francisco y a Cayetano. Es una parte de la herencia (la más importante para ellos) que les pertenece, pero la cantante se niega a cumplir con la última voluntad de su difunto marido.

Telecinco descubrió esta historia y emitió un programa llamado La herencia envenenada que sacó a la luz los secretos más oscuros de la cantante. Todos ellos contados por Kiko Rivera con muchos detalles, algo que generó todavía más expectación.

Kiko Rivera en el programa ‘Cantora: la herencia envenenada’. (Foto: Mediaset)

Fue el 2 de agosto de 2020 cuando, en una reunión familiar, el DJ entró en una habitación de Cantora y descubrió que su madre atesoraba allí la herencia de Francisco y Cayetano Rivera. Fue así como empezó todo. No pudo quedarse de brazos cruzados, así que comenzó a investigar y se dio cuenta de que había cosas que no cuadraban. Le pidió explicaciones, pero Isabel no quiso dárselas y en ese momento arrancó una guerra que todavía no ha terminado.

La versión de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja y la familia Rivera llevan años enfrentados y los expertos en el tema aseguran que Francisco y Cayetano tienen motivos más que suficientes como para querer estar lejos de la artista. Esta última no ha sido honesta y, siguiendo la versión de Kiko Rivera, mintió para quedarse con algo que no le pertenecía.

Isabel Pantoja en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Los hijos mayores de Paquirri han intentado firmar la paz con la cantante en numerosas ocasiones, sobre todo porque únicamente están reclamando lo que les pertenece. El problema es que Isabel, hace años, denunció que había sufrido un robo en Cantora y que los ladrones se habían llevado los trajes de Paquirri. Hubo muchos que desconfiaron de esta versión, pero Kiko confió en la palabra de su madre y con el paso del tiempo se llevó un disgusto.

El ex de Irene Rosales, al comprobar que Isabel Pantoja le estaba mintiendo, llamó a sus hermanos y les confesó que había visto con sus propios ojos los trajes de Paco. Estaban en la famosa habitación secreta de Cantora.

¿Cómo es la habitación?

Exterior de la finca Cantora. (Foto: Gtres)

Dentro de la crónica social hay muchos rumores que tienen como protagonista a Isabel Pantoja, como por ejemplo el supuesto túnel que unía su mansión de La Moraleja con la casa de Encarna Sánchez. Sin embargo, algunos de ellos, como este último, han terminado cayendo en saco roto porque diferentes fuentes han confirmado que no son ciertos.

El problema es que justo es verdad el que más le duele a Kiko Rivera: la famosa habitación secreta de Cantora. La cantante nunca ha hablado del tema, pero se cree que es una especie de museo en el que guarda los trajes y capotes preferidos de Paquirri. Según los datos que hay encima de la mesa, hay posibilidades de que este cuarto esté en la parte de arriba de la casa que hay en la finca.