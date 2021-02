Petite Manuela, la tienda boho que ha conquistado a Lydia Bosch

Ya se va notando cómo van subiendo las temperaturas y cómo los días van siendo algo más soleados. Pese a encontrarnos aún en el mes de febrero es inevitable no pensar que en apenas unas semanas dará comienzo la primavera. Y que mejor manera de recibirla que dándole la bienvenida con la nueva colección primavera/verano de Petite Manuela. Una firma que lleva 15 años en activo y que ha enamorado a la mismísima Lydia Bosch. Ha llegado la hora de ir haciendo hueco para sacar esas prendas fresquitas y coloridas para dar alegría a nuestros días.

En la sección ‘primavera’ de mujer encontraremos una pieza clave para los looks de entretiempo. Petite Manuela cuenta con una amplia selección de sudaderas que combinan a la perfección con tejanos o cualquier tipo de pantalón más informal. Uno de los modelos que presenta la firma es en color negro que tiene un diseño en el que se puede leer la frase “Girls just wanna have sun”. Sin duda, una opción perfecta y desenfadada para el día a día. En concreto esta prenda se puede adquirir por 49.00 euros y hay talla S y M, aunque eso sí, hay que darse prisa porque ¡vuelan!

Por otro lado, la marca también propone camisetas de manga larga que también se pueden lucir arremangadas para darles así un toque más especial. Lo mejor de todo es que este diseño que tiene impreso un número 5 está rebajado de 38.00 a 24.000 euros y se pueden encontrar en diferentes colores: coral, verde caqui y gris.

Y para cuando llegue la época más alegre del año, el verano, Petite Manuela tiene opciones de lo más chic. Sin duda, la estrella de cualquier outfit cuando llega el calor son las camisetas de tirantes. La firma propone varios diseños entre los que se pueden encontrar tanto en liso como con un estampado tie-dye, tendencia que lleva presente varias temporadas y que le da un toque muy original a los modelitos.

Y que decir de la sección de complementos. Una completa locura. La marca que diseña todos sus productos de manera artesanal ha creado bolsos en diferentes tamaños y colores. Uno de los modelos está realizado en lino con la palabra ‘Rock’ en negro y se puede adquirir por 49.00 euros. Un básico para ir a la playa o los días más ajetreados.

Petite Manuela cuenta también con otros apartados en su página web que son todo un éxito. Desde prendas para hombre hasta para los más pequeños de la casa. Además, también hay complementos para el hogar y descuentos donde se pueden encontrar productos con una considerable bajada de precio. Si lo que buscas es algo único y cuidado al detalle, esta marca de estilo boho no puede faltar en tu vestidor.

La historia de Petite Manuela

Petite Manuela nació en 2006, año en el que vino al mundo su hija Manuela. Si en un principio la marca comenzó creando piezas de bisutería poco a poco se atrevió con el diseño de ropa pintada a mano creando así piezas únicas y de lo más especiales. De estilo sencillo, desenfadado y divertido, pero con un toque bohemio, así son las colecciones de la firma que ha entrado en el armario de Lydia Bosch.