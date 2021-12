Los pendientes de Parfois que conquistaron a todas las royals desde Lady Di

Parfois tiene los pendientes favoritos de Lady Di y de todas las royals del mundo, un básico que no puede faltar en nuestro día a día. Todas las mujeres del mundo necesitan estos pendientes de Parfois sean o no de la realeza, en algún momento los vamos a llevar. Las perlas son ese elemento básico que combina con todo y siempre queda bien. Un buen punto de partida para un look elegante y real, con un detalle brillante que será el que nos coronará como las mejores vestidas.

Parfois tiene los pendientes que conquistaron a todas las royals desde Lady Di

Lady Di fue un icono en todos los sentidos. Un ejemplo de mujer que marcó una época. La princesa enamorada que tuvo el valor de separarse de un príncipe. Sabía que nunca reinaría, pero eso no le impedía ser la reina de los corazones de millones de personas. Su sencillez era un sello de identidad que se encargó de acuñar con complementos como los pendientes de perlas.

Las perlas tienen una simbología que las convierte en un acierto seguro. Además de una imagen de pureza que las hace ideales para lucirse con cualquier tipo de prenda. Desde una camisa blanca hasta un vestido negro, con unas perlas conseguiremos crear el look completo ideal. Son un básico que nunca puede faltar en ningún joyero.

Una joya atemporal puede ser nuestra por menos de 3 euros. En Parfois encontramos unos pendientes de perlas a la venta por un precio muy bajo. Estos euros nos garantizan un buen básico que podemos escoger en distintas medidas. Desde las más pequeñas, hasta las más grandes.

Este modelo es un básico que podemos lucir siempre que nos apetezca al más puro estilo Lady Di sabiendo que estamos ante una pieza histórica que se encargada de darnos esa luz en el rostro que estamos buscando. El blanco y el brillo de esta perla es lo que nos hará disfrutar de unos pendientes de lujo por muy poco dinero.

Son símbolo de amor eterno. Siendo un tipo de piedra que se usa en las bodas en todo en todo el mundo. Cuenta la leyenda que son las lágrimas de la luna que caen a la tierra y se solidifican en el interior de un ser marino. La relación con las mareas y la luna amplifica esta leyenda. En la mitología china las perlas caían del cielo cuando los dragones se peleaban. Para los signos de agua son un buen aliado para equilibrar emociones. Cualquier excusa es buena para hacerse con unos pendientes de menos de tres euros de Parfois, dignos de Lady Di.