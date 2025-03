El pareo de Zara Home que transformará tus looks más elegantes para las tardes de primavera

Que levanten la mano todas las que ya están contando los días para que suban las temperaturas y llegue ese tan ansiado buen tiempo. Porque, seamos sinceras, estamos deseando despojarnos de los abrigos y ponernos algo más fresco, y si no es mucho pedir, ya podemos soñar con el verano. Mientras ese sol radiante sigue haciendo su tímido regreso, en Zara Home ya hemos fichado una prenda que, sin duda, se convertirá en el centro de todos nuestros looks primaverales. Se trata de una falda pareo que no solo es cómoda y ligera, sino que tiene ese toque elegante perfecto para las tardes de terraza, los paseos por la playa, o incluso una cena frente al mar en cualquier ciudad costera.

Esta falda, confeccionada en lino, es la prenda ideal para cuando necesitamos algo práctico pero estiloso. Su cierre de nudo en la parte frontal la convierte en una pieza fácil de llevar, además de darle ese aire relajado y chic que tanto nos gusta. Está disponible en dos colores maravillosos: un tono crudo, ideal para resaltar tu bronceado, y un elegante marrón, que, sin duda, es uno de los colores clave de este año. Y lo mejor de todo es su precio: por únicamente 29,99 euros, se convierte en una de las opciones más accesibles y sofisticadas para los días de sol, convirtiéndose en una auténtica aliada para nuestros modelitos veraniegos. Sin necesidad de gastar una fortuna.

Pareo de playa en lino, con cierre de nudo en la parte frontal, en crudo de Zara.

Las bondades de la falda pareo de Zara Home

Esta falda blanca, con un diseño drapeado en el centro, es una pieza sofisticada y elegante que destaca por su estructura única. El pliegue en el frente crea un efecto visual que estiliza la figura y le da un toque de modernidad. La textura del material, al ser un lino o algodón ligero, la hace ideal para la temporada de primavera y verano, proporcionando frescura y comodidad.

Para combinarla, queda perfecta con un estilismo minimalista pero impactante. Podrías optar por una blusa de seda en tonos neutros o pastel para mantener la armonía en el conjunto, o incluso una camiseta ajustada de algodón de manga larga si buscas algo más casual pero aún sofisticado. Complementa con sandalias de tacón bajo o de tiras finas para añadir un toque chic y elegante. Si deseas darle un aire más formal, una chaqueta estructurada en tonos claros o una blazer sobre los hombros sería el complemento ideal para un evento más serio o para una cena de verano.

Mery Turiel con una falda pareo de color blanco. (Foto: Redes Sociales)

Así las cosas, los pareos son, sin lugar a dudas, la prenda estrella del verano. Son tan versátiles que no únicamente permiten ahorrar un montón de espacio en la maleta (o en el armario), sino que también añaden ese toque que transforma cualquier look relajado en una opción sofisticada. Para inspirarte, hemos echado un vistazo al Instagram de Mery Turiel, que, como no podía ser de otra forma, no ha dudado en incorporar esta pieza en su guardarropa. La influencer ha combinado su pareo de manera magistral, luciéndolo con unas sandalias de tiras de vinilo y tacón transparente, el calzado estrella cuando llega el buen tiempo, y una delicada camisa de seda en un verde tan suave como refrescante.