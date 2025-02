Ni pitillos ni oversize: los vaqueros ideales para mujeres bajitas que son tendencia esta temporada

Hay un tipo de vaqueros ideales para mujeres bajitas que acaban de llegar a Zara y son tendencia, olvídate de los pitillos u oversize. Una nueva temporada está a punto de empezar y eso quiere decir que tendremos que estar preparados para afrontar una serie de cambios que debemos poner en práctica. Podemos hacernos con un tipo de prenda que se convertirá en el mejor básico de armario posible. Es cuestión de saber elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

La era de los pitillos está a punto de dejar de ser una realidad, sobre todo, si tenemos en cuenta que lo que necesitamos en estos días es un tipo de pantalón que sea lo más cómodo posible. Ese básico que se adapte a una versatilidad plena y que puede acabar siendo el fondo de armario perfecto. Un buen aliado de una combinación de detalles que juntos pueden acabar de darnos todo lo que necesitamos y más. Es hora de apostar por una serie de prendas que son perfectas para las mujeres que no miden más de 1,65 centímetros.

Ni oversize ni pitillos

Los oversize, estos pantalones un poco más anchos de lo que sería habitual, se han convertido en los mejores aliados de una serie de elementos que pueden ser claves y que acabarán marcando una diferencia importante. Son tiempos de ver llegar una situación que hasta la fecha no hubiéramos pensado.

El fin de los pitillos que en su día llegaron para imponerse a un tipo de pantalón que sin duda alguna, puede cambiarlo todo. En esencia, nos redujeron ese pantalón que hacía las delicias de las amantes de esas campanas setenteras que en estos principios de los 2.000 fueron una realidad.

Avanzamos por la década de los 20 del siglo XXI y lo hacemos con la mirada puesta en unos pantalones que deben adaptarse a todas las mujeres, incluidas aquellas que no tienen una gran altura. Es difícil crear pantalones para todas, altas o bajitas, pero en este caso, lo han conseguido.

Es un pantalón que no necesita arreglos y que puede acabar convirtiéndose en nuestro mejor aliado. Sobre todo, si lo que necesitamos es lucir pierna y hacerlo de la mejor manera posible. No sólo no pareceremos más bajitas, no sólo no necesitaremos arreglos, sino que ganaremos centímetros.

El pantalón con el que las bajitas parecerán altas

Estos vaqueros son perfectos para todas y pueden hacernos descubrir el origen de este tipo de prendas. Desde que Levi Strauss no dudó en fabricar un pantalón resistente y duradero para hacer frente a esta fiebre del oro que acabaría siendo la que diera origen a los primeros vaqueros, hasta la actualidad, ha habido muchos cambios.

Desde el blog de JeansTrack nos descubren el origen del color azul: «Fue después cuando se empezaron a fabricar los jeans en su característico color azul que hoy día conocemos. Este color tiene su origen en la ciudad italiana de Génova o Genes. Los pescadores de esta ciudad teñían las telas con un pigmento llamado índigo que procedía de la India. Los barcos ingleses paraban en el puerto de Génova y cargaban el tejido llamado ‘Blue de Genes’ (azul de Génova) para exportarlo a América. Precisamente de ahí viene la palabra Jeans. La versión francesa defiende que este tejido recio y resistente con el que se fabricaban velas de barcos y pantalones de marineros y que dio origen a los pantalones vaqueros de Levi Strauss realmente era fabricado en la ciudad francesa de Nimes y se llamaba ‘Sarge de Nimes’ lo que derivó en Denim. Lo bien cierto, es que de una u otra forma el origen del tejido está en el Mediterráneo pero el mérito en la creación del jeans como prenda de vestir fue de Levi Strauss y Jacob Davis en América».

A lo largo de la historia estas prendas han ido cambiando: «Actualmente se usa el término jeans para la prenda en sí, es decir, el vaquero o tejano, y se usa denim tanto para la prenda como para el tejido de índigo con el que se fabrica.

El éxito de esta prenda llegó en los años 60 gracias a la industria del cine. Iconos como James Dean o Marlon Brando, símbolos de la rebeldía juvenil asociaron la imagen del jeans a su estilo de vida. En los 70 el jeans se había convertido en una prenda icónica e universal que no distinguía entre sexo, clase o raza. Y en los 80 entró en el mundo de la moda empezando a desarrollar diferentes lavados y efectos mucho más elaborados que conferían caracteres diferenciados a las prendas».

Zara nos descubre un vaquero que no necesita arreglos se adapta a todo tipo de mujer y cuesta sólo 25 euros.