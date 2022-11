El culotte de Zara que mejor sienta, dos en uno: talle alto y terciopelo

Elegante y realmente sofisticado, el culotte de Zara que mejor sienta será seguro una de las adquisiciones que debes tener para esta temporada. lo mejor es que va bien con todo aquello que decidas ponerte.

Y siempre estarás estupenda porque ofrece este aire más elegante que te mereces en tus salidas nocturnas. Descubre todo sobre este pantalón que ya puedes comprar en la web.

Cómo es el culotte de Zara que arrasa

De tiro alto con costuras marcadas, especialmente destaca por su pierna ancha. Se cierra de forma lateral con cremallera oculta en costura. Lo tienes para variedad de ocasiones y serás la reina de la fiesta gracias a su diseño y variedad de detalles que harán que lo tengas en cuanto quieras.

Con qué materiales está confeccionado

Este pantalon se confecciona en 100% poliéster. Para sus cuidados debemos hacer caso a la etiqueta. Y especialmente, tal como establecen desde la web de Zara que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente.

Lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

En este caso, este pantalón de terciopelo debe lavarse a mano max 30ºC, es mejor no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC y no usar secadora. Siempre las prendas delicadas deben cuidarse mucho más porque si no se estropean antes y es una pena, porque esta ropa con sus mantenimientos diarios podría estar durante temporadas.

Completa tu look

En este caso, sabes que este pantalón es factible con variedad de prendas. En este caso, hay desde zapatos a bolsos, pasando por blusas y chaquetas. En la misma web de Zara está en top lencero en negro, el botín de serraje y tachas, el turbante de lentejuelas, los pendientes en plateado ear cuff joya o la blazer fluida en rosa. Sea como sea, con estos looks seguro que eres el centro de atención de tus reuniones y salidas.

Dónde se compra

El pantalón culotte está en Zara y lo tienes por un precio de 29,95 euros, en tallas de la XS a la XXL. Así puedes elegir entre muchas ellas con la finalidad de quedarte con la que te vaya mejor. puedes consultar también la disponibilidad en las tiendas físicas por su pasa por alguna de ellas en breve.