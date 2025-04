Nuevo acto público de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, quienes han recibido este 15 de abril al sultán de Omán Haitham bin Tariq Al Said. La tradicional ceremonia oficial de bienvenida ha tenido lugar en emblemática la plaza Dam de Ámsterdam, donde la banda de la marina real ha interpretado el himno de ambas naciones.

Cita para la que Máxima de Holanda se ha decantado por elegir un look de inspiración vintage que nos ha hecho retroceder a los años 40 y 50. Periodo en el que Christian Dior impulsó el término New Look. Sin lugar a dudas, esta definición supuso un punto de inflexión en la historia de la moda, lo que propició una auténtica revolución en este ámbito.

Es importante mencionar que el New Look hace referencia a la silueta lanzada por el diseñador en el año 1947 durante la presentación de su primera colección de Alta Costura. Este tipo de silueta que Máxima ha reinventado de manera magistral se caracteriza por combinar faldas amplias, cuerpos ceñidos y pamelas XL.

Máxima de Holanda en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La influencia de este tipo de silueta que fue de lo más novedosa en la industria de la moda duró más de una década y sobrevivió a la muerte de Dior, en 1957. Ahora, Máxima de Holanda ha traído al presente la esencia de los códigos más emblemáticos y reconocibles de la casa de moda francesa.

El look de Máxima de Holanda

Máxima de Holanda ha rescatado de su extenso vestidor una chaqueta blanca que ya estrenó en el año 2005, concretamente para asistir a la boda de su cuñado Friso, hermano del rey, con Mabel. La pieza en cuestión presenta un escote en pico con detalles de aplicaciones en 3D. Es de manga larga y silueta entallada, siguiendo así la norma del New Look. Ha combinado esta parte superior con una falda negra con vuelo de corte midi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EWST fashionlab (@ewstfashion)

La reina de los holandeses, que siempre sigue con minuciosidad el protocolo dictaminado, ha lucido una pamela negra de rafia que llevaba ladeada, dejando ver así el elegante moño que ha llevado como peinado y los espectaculares pendientes de perlas y diamantes, pertenecientes al joyero real. Y es que, la etiqueta de las ceremonias de bienvenida en Holanda exige que las mujeres incorporen un sombrero o tocado a sus estilismos.

Máxima de Holanda luciendo un conjunto bicolor. (Foto: Gtres)

Por último, como accesorios, Máxima de Holanda ha incorporado unos stilettos, también negros de Gianvito Rossi, una cartera de mano a juego y unos guantes de piel.