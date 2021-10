Mango Outlet tiene nueva colección con prendas de menos de 11 euros

Llenar nuestro armario con prendas de Mango Outlet nos costará muy poco, en esta sección de prendas de menos de 11 euros encontrarás todo lo que necesitas. Si has cambiado de talla recientemente, disfruta de tu cuerpo, con más o menos kilos es igual de precioso. Dar a luz, disfrutar un poco más de la comida o ponerse en forma, los cambios están presentes en nuestra vida y eso no quiere decir que debamos renunciar a la moda o a sentirnos bien. Con un billete de 50 euros en Mango Outlet podemos crear una gran variedad de looks perfectos para todo tipo de ocasiones.

Estas son las prendas de menos de 11 euros de la nueva colección de Mango Outlet

7,99 euros nos costará un vestido estampado con textura y un diseño espectacular de Mango Outlet. Este vestido es un magnífico básico disponible en todas las tallas, tiene un corte evasé para disimular barriga, unos volantes de lo más femeninos y un estampado que queda bien con todo. Unas medias negras tupidas y botines para el invierno o unas zapatillas para disfrutar de un paseo, estaremos siempre perfectas.

Un jersey con las mangas fruncidas a 8,99 euros, disponibles en tres colores diferentes, es elegante y muy favorecedor. En blanco, negro o este rosa palo, con unos pantalones básicos o una falda, tendremos un conjunto listo para triunfar. Es una prenda de buena calidad que tiene un descuento del 40% prácticamente por el precio de 1 jersey de temporada, tenemos 2 o 3 en Mango Outlet.

Para combinar con el jersey, podemos escoger una minifalda a cuadros, es una prenda atemporal que en Mango Outlet se vende por 8,99 euros. Es decir, por unos 17 euros tendremos un conjunto ideal para ir a trabajar. La falda está a la venta en varias tallas, tiene bolsillos y el tejido es bastante grueso, la llevaremos todo el otoño e invierno perfectamente. También está en color gris, con un estampado tipo pata de gallo, una tendencia muy actual.

Este vestido de cuello alto es el básico que nunca pasará de moda. Queda ancho, con lo cual, no debemos preocuparnos de si nos marca o no, el corte es ideal para sentirnos cómodas y calentitas. Es el vestido que llevaremos sin cansarnos con unas medias tupidas o con detalles, topos o cuadros, le daremos el toque personalizado que remataremos con nuestras botas favoritas, son 8,99 euros, un chollazo en toda regla. Está disponible en gris oscuro o claro.