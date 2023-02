¡Mango lo peta! Las botas que tienen lista de espera y que usarás en primavera

Solo quedan unas semanas para dar la bienvenida a la primavera, así que es un buen momento para empezar a pensar en los mejores looks para la nueva estación. Y Mango tiene unas botas fantásticas para crear estilismos cañeros y con personalidad, las cuales se han convertido en todo un éxito de ventas en la tienda online y están a punto de colgar el cartel «sold out».

Las nuevas botas de Mango

Está confeccionadas en 100% piel bovina, un tejido que deja respirar los pies y los mantiene frescos y secos, evitando los malos olores. Esto es un gran punto a favor teniendo en cuenta que poco a poco irá haciendo cada vez más calor. Claro que antes de estrenar las sandalias podrás lucir las botas de Mango en los días de entretiempo.

Otra de las ventaja que ofrece este tejido es que se amolda con precisión a los pies, porque es muy flexible. A esto hay que sumar que es resistente y duradero, así que estas botas formarán parte de tu fondo de armario durante muchos años. De caña alta y punta redonda, tienen cierre de doble hebilla y tachuelas decorativas.

No son unas botas sin más, sino que tienen un estilo muy particular. Con ellas puedes crear looks que derrochan fuerza, combinándolas con un vestido y una biker en color negro. Un estilismo fantástico para una ocasión tanto de día como de noche, que puedes lucir para ir a la oficina o salir a cenar.

Claro que también puedes combinar las botas de piel bovina de la nueva colección de Mango de una forma mucho más relajada. Puedes elegir una falda vaquera larga con detalle de abertura frontal, la prenda tendencia del momento, y llevarla con un jersey de punto o una camisa.

Otra de las opciones que tienes a tu alcance es crear un look de contrastes mezclando prendas y complementos de distintos estilos. Teniendo en cuenta que las botas son muy cañeras, puedes elegir un vestido muy femenino para combinarlas, como por ejemplo uno de flores con cuello bobo. ¡Te encantará el resultado!

Las botas de piel con cierre de hebillas están a la venta en la tienda online de Mango por 199,99 euros, desde el número 36 hasta el 41. Si tu número está agotado, puedes apuntarte a la lista de espera. Para ello, es suficiente con registrar tu e-mail y, en cuanto repongan existencias, recibirás una notificación. El envío a domicilio es gratuito en un plazo de 1 a 3 días laborables.