El conjunto de Mango que no te quitarás en toda la primavera

Vestirnos con punto aporta esa elegancia que nos caracteriza. Por esto el conjunto de Mango que no te quitarás en la primavera es único. Y nosotros tenemos todas las características para que sepas cómo está elaborado.

Puedes comprarlo a la vez y combinarlo con muchas otras prendas, sea con jeans, blusas y hasta blazers.

Este es el conjunto de Mango que no te quitarás

Hablamos de un conjunto en verde que está compuesto por dos piezas que unidas son total, y separadas aportan también un look distinto a muchas de las prendas que ya tienes en casa. descubre más sobre ellos.

Jersey verde

Por un lado está el jersey de punto fino oversize. Queda holgado para que sientas máxima comodidad y lo lleves a todos lados. En diseño largo, presenta manga tres cuartos y también cuello redondo.

Lo llevas con la falda a juego, con vaqueros, leggins, faldas pitillo, blazer encina, o abrigos en el caso de que todavía haga algo de frio. Esta compuesto de 88% poliéster,11% poliamida,1% elastano, y para cuidarlo, tendrás que hacer caso a sus especificaciones que están en la etiqueta: lavar a mano a máximo 30º, no usar lejía, planchar máximo a 110º, no limpiar en seco, y no usar lavadora. Su precio es de 29,99 euros, en varias tallas.

Falda de punto

Además está la falda de punto para llevar con este jersey. Es de tejido de punto fino, tejido calado, con diseño recto, midi, con goma elástica, abertura posterior en el bajo.

Es perfecta para combinar con este jersey pero también con blusas de colores, tops, camisetas de manga corta en negro, verde y blanco o bien de rayas. De igual forma que el jersey, la falda está elaborada en 88% poliéster, 11% poliamida, 1% elastano. Y los cuidados son los mismos que para el jersey, así que tenlos en cuenta para que esta falda te dure mucho más en el tiempo.

Su precio es de 29,99 euros, y las tallas ahora disponibles son XXS a la L y además en algunas de ellas quedan pocas unidades. Benefíciate de esta falda que es realmente cómoda para el día a día y también para lucir en un evento.

Puedes comprar directamente en la web de Zara que es mucho más cómodo que ir a la tienda, pero no te duermas porque son prendas primaverales que se acabarán en breve gracias al éxito que suelen tener y pueden agotarse antes de lo que crees.