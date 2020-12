Lo mejor de la sección de ‘fiesta’ de Stradivarius es el calzado con descuento de hasta el 40%

Este año la ropa de fiesta corre el riesgo de quedarse en el armario hasta que lleguen tiempos mejores. Las restricciones son una realidad que hace incompatible las Navidades con grandes celebraciones. En casa no apetece tanto ponerse el vestido de lentejuelas, pero eso no quiere decir que debamos renunciar a algunas ventajas de estos días. Las ofertas en prendas especiales de fiesta nos pueden ayudar a crear un fondo de armario increíble. Mejor no arriesgarse con prendas llamativas, nos fijaremos en el calzado, botas, botines y mocasines están estos días rebajados en Stradivarius. De lo negativo siempre podemos sacar algo positivo, toma nota de estas ofertas para unas no-fiestas de Navidad.

Aprovecha la sección de fiesta de Stradivarius para hacerte con un calzado de ensueño con descuento

Estas tardes previas a la Navidad es importante despejar la mente, buscar algunas prendas o complementos que nos ayuden a vivir unas celebraciones con un poco más de alegría. La ropa es difícil que la podamos lucir como se merecería, pero el calzado es algo que nos podemos poner en cualquier ocasión. En esos días en los que nos apetece un buen taconazo, lucir pierna o quizás algunos brillos o vestidos bonitos, podremos lucir las grandes ofertas de la sección de fiesta de Stradivarius.

Esas botas con tacón arrugadas se venden con un descuento del 40%. Esta oferta es imposible perdérsela. No solo las podríamos haber llevado en un hipotético fin de año, también las podemos lucir para ir a la oficina, a una cena romántica o a una escapada de fin de semana. Unos tacones finos como éstos son de lo más elegantes, al contrario de lo que pueda parecer son extremadamente cómodos.

Los mocasines joyas que nos harán olvidar este 2020. Si hubiéramos llegado a cualquier fiesta con estos mocasines el triunfo estaría asegurado. Los podemos lucir en cualquier acto, con todas las prendas de nuestro armario, desde unos vaqueros, hasta un vestido elegante. Son más bonitos en directo, el detalle de las joyas los hace espectaculares, con un descuento del 30% valen 20,99 euros, una oportunidad que no podemos dejar escapar.

El botín de tacón fino digno de una estrella de Hollywood se vende por 17,99 euros. Las fiestas lo serán un poco más con estos botines. Invertir en un vestido de fiesta no tiene sentido, pero hacerlo en un calzado como éste es una buena opción. Son unos botines más cómodos de lo que parecen y gracias a ellos conseguiremos estilizar mucho nuestras piernas, admiten cualquier tipo de prenda.

Los botines de charol rojo que nos harán sentir como la protagonista de nuestra propia historia de Navidad. Estos botines están disponibles en negro o en rojo, en este último color son de lo más navideñas. Un toque de color en los pies nunca viene mal, si es con un tacón cuadrado que nos permitirá ganar estabilidad sin miedo a nada y con un brillo que destacan mucho mejor. Con un vestido negro y poco más podemos lucirlas en cualquier cena o comida especial.

La bota XL es siempre bienvenida a cualquier armario. Si aún no te has dejado seducir por este tipo de botas, es el momento de hacerlo. Son altas, calentitas y muy sexis. Las podemos llevar con un maxi jersey de lana. El hecho de que sean negras es un plus que hará que combinen con todas nuestras prendas o casi todas. Parecen difíciles de poner, pero no lo son, se adaptan a la pierna a la perfección, por 34,95 euros con un buen descuento de por medio es difícil no quedárselas.

Este botín con un fruncido de Stradivarius es una maravilla para este invierno. Stradivarius tiene en su sección de ofertas este tipo de botín con un toque festivo que se consigue con un fruncido central. Les darán a nuestros pies un punto de originalidad y de distinción. De color negro y con un tacón fino se ciñen al pie con una cremallera que hace más fácil ponérselos y quitárselos. Son perfectos si no somos de tacones altos, pero no queremos renunciar a llevarlos. Una altura perfecta que se verá potenciada con un acabado en punta. Se venden por poco más de 25 euros y son un auténtico chollo.

La sección de fiesta de Stradivarius tiene en estos zapatos en oferta la mejor opción para pasar unas Navidades en casa. Lo mejor de estos zapatos es que podemos llevarlos todo el año, en casa o fuera de ella, las ofertas de esta sección este año no nos servirán para escoger el mejor vestido de lentejuelas sino para ir en busca de unos zapatos que nos ayudarán a pisar fuerte este 2021 y escapar corriendo de este 2020. Elige el que más te gusta, cambia, experimenta con el calzado y no gastes de más con botas, botines o mocasines que pueden ser tuyos con un descuento del 40%.