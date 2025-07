Lo estás haciendo mal: el sencillo truco para lavar bien los bikinis y que no se pongan amarillos

Lavar bien los bikinis es uno de los retos a los que nos enfrentamos en estos tiempos que corren, será el momento de apostar claramente por un tipo de elemento que puede convertirse en esencial. Es la época del año en la que más usamos el bikini, por lo que nuestra misión consiste en dejarlo lo más limpio posible. Con ciertas novedades que acabarán siendo las que nos acompañarán en estos momentos. Necesitamos plena atención con ciertos detalles que pueden ser claves.

Quizás estemos lavando mal nuestros mejores bikinis y no lo sepamos. Algo que quizás se acabe convirtiendo en un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones que se traducirá en un cambio destacado. Este truco hará que tus bikinis queden como nuevos, en un abrir y cerrar de ojos y sin apenas esfuerzo. Algo que debemos aplicar de la mejor forma posible, con una serie de datos que serán fundamentales y que pueden acabar siendo esenciales para hacer realidad lo que deseamos.

Esto que hacemos a diario puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos momentos, de la mano de unos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos conseguir. Algo tan básico como eliminar el olor a humedad se puede lograr con la mezcla adecuada.

No importa que hayas dejado el bikini en la bolsa de la playa varias horas, volverá a recuperar todo su esplendor de una forma nunca vista. Con sencillos pasos que acabarán haciendo que esta prenda de ropa esté siempre en perfectas condiciones de una forma esencial.

Son tiempos de cuidar al máximo cada prenda de ropa para que nos acabe dando un extra de buenas sensaciones y eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de lo que puede pasar con este tipo de pieza. El agua de la piscina y del mar o el sol intenso de estos días no tienen por qué afectarle más de la cuenta.

Es cierto que se recomienda lavar a mano los bañadores ya que son prendas delicadas… y aunque si es cierto que suelo enjuagarlos bien cuando llegamos de la piscina o de la playa a casa, lo de lavarlos todos a mano me da pereza… ¿y a ti? Cuando tengo varias prendas para lavar, pongo una lavadora (no lo hago cada vez que los uso) y la clave está en: 👙 Proteger las prendas más delicadas con bolsas de tela de rejilla 🩱 Usar un detergente lo más natural posible, yo para estas prendas uso NATULIM (código descuento 20% ORGANIZATE20) 🩲 Añado un cacito (o medio) de bicarbonato en el tambor y vinagre de limpieza en el cajetín. Esto ayudará a eliminar posibles malos olores de sudor o humedad. 🩳 Utilizar un programa Máximo a 30 grados y el minimo de revoluciones en el centrifugado. 👙 tender a la sombra, dejar espacio entre prendas y usar pinzas que no dejen marcas. 🚫 no usar secadora y evitar secar al ☀️ ¡Y ya estaría! Y tu, ¿como los lavas?

Los bikinis son las prendas que más vamos a usar esta temporada y no es casualidad, llega después de una temporada de altas temperaturas. Vivimos tiempos complicados que pueden llegar de tal forma que nos enfrentamos a un dilema.

Lo primero que debemos tener en cuenta, es que añadiendo un poco de bicarbonato y vinagre de limpieza a la lavadora, eliminaremos el olor a humedad. Un truco de lo más especial que aplicaremos junto con un detergente suave que nos acompañe en esta tarea que puede parecer complicada.

Estos tres pasos van de la mano del momento que encendemos la lavadora y lo hacemos a la mínima potencia posible con la temperatura más baja. Es importante no poner demasiada temperatura ya que podríamos dañar las fibras sensibles del tejido de esta prenda de ropa tan delicada.

A continuación, nunca pongas la secadora, es un proceso que puede acabar convirtiéndose en un problema. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio que puede llegar a ser el que marcará estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Seguidamente, hay que tener en consideración un hecho especial, tendemos los bikinis, pero no lo hacemos directamente al sol, sino que los vamos a colocar a la sombra. De esta manera las fibras de estos tejidos delicados no sufrirán ningún problema.

