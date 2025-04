Juraste no volver a llevarlas pero acaban de llegar a Zara y no te vas a poder resistir: el ‘must’ de las nostálgicas

La década de los 90 estuvo marcada, entre otras cosas, por la etapa musical protagonizada por las Spice Girls. El grupo, que se creó en 1994, estuvo formado por las cantantes Geril Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton. Juntas hicieron historia al vender más de cien millones de discos.

Además de triunfar en la industria musical, lo cierto es que su fenómeno fan se extendió más allá y sus estilismos crearon tendencia, una tendencia que sigue estando presente en nuestros días, tanto en las pasarelas de moda como en el estilo street style. De hecho, recientemente Zara ha diseñado dos camisetas para rendir homenaje a la banda que se disolvió en 2001.

Las Spice Girls en sus inicios como grupo musical. (Foto: Gtres)

Unos diseños muy especiales

Sin duda, su éxito Wannabe se convirtió rápidamente en mucho más que una canción y, ahora la firma fundada por Amancio Ortega ha transformado ese sonado hit en una de las prendas de la temporada. Se trata de una camiseta gris confeccionada en algodón 100%, de cuello redondo y manga corta con el detalle del texto con el título de la mencionada canción. Un must que no puede faltar en tu vestidor.

Camiseta gris con mensaje de Zara. (Foto: Zara)

Al ser de estilo oversize aporta ese toque desenfadado y personal al look. Tiene un precio de 22,95 euros y la puedes encontrar desde la talla S hasta la M, tanto en tienda física como a través de la página web de la marca. Es ideal para dar la bienvenida a la primavera, pero no sólo eso, sino que se convertirá en tu prenda estrella en cualquier época del año.

Camiseta blanca con mensaje de Zara. (Foto: Zara)

No es el único modelo que ha lanzado Zara. Hay otro patrón, en blanco con las letras en negro con el siguiente mensaje: «Spice up your life» («Dale sabor a tu vida». Está también confeccionada en algodón 100% y presenta un cuello redondo y manga corta. Con el lanzamiento de estas icónicas prendas con las que rematarás tus estilismos, la firma made in Spain rinde su particular homenaje al grupo musical que cumpliría 29 años si no se hubiera separado.

No es la primera vez que firmas low cost diseñan camisetas del extinto grupo musical. Sin ir más lejos, en 2022, Stradivarius creó un modelo negro con el estampado de sus rostros que tenía un precio de 15,95 euros. Y tú, ¿te unes a la tendencia del momento?