JLo, Emma Stone y Ariana Grande lideran una noche de glamour absoluto en los Governors Awards 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Academy (@theacademy)

Celebrados en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles, estos premios honoríficos, que reconocen trayectorias excepcionales dentro de la industria cinematográfica, han congregado a algunas de las figuras más influyentes del star system. Desde Jennifer Lopez y Emma Stone hasta Leonardo DiCaprio y un aclamado Tom Cruise, quien recibió el Oscar honorífico de la noche, la alfombra roja brilló con una variedad de estilos que anticipan por dónde irán las tendencias de esta temporada.

Entre las primeras en acaparar la atención estuvo Jennifer Lopez, siempre infalible en su capacidad para dominar los focos. La cantante y actriz llegó enfundada en un espectacular diseño de Tamara Ralph, perteneciente a la colección otoño-invierno 2025. El vestido combinaba un cuerpo ajustado en terciopelo negro con un pronunciado escote corazón y una falda con sobrefalda en tono champán que aportaba volumen dramático. El conjunto se complementó con guantes largos negros y joyas de Chopard.

Otro de los momentos más comentados llegó de la mano de Ariana Grande, quien sorprendió apostando por un vestido de archivo de Dior, fechado en 2007 y firmado por John Galliano. El diseño, confeccionado en satén rosa empolvado, presentaba bordados botánicos multicolor, una silueta asimétrica y un delicado juego de volúmenes. Con un aura que recordaba a su personaje de Glinda, Ariana consolidó uno de los looks más virales del evento.

La presencia de Dakota Johnson, musa habitual de Alessandro Michele, también dejó huella. En esta ocasión, la actriz optó por un vestido drapeado en verde menta firmado por Valentino, caracterizado por su caída suave y su efecto etéreo. Elegante y fiel a su estilo personal, Dakota demostró nuevamente por qué es una de las favoritas de la crítica de moda.

Noticia en ampliación…