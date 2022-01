Los guantes más vanguardistas que te recordarán a ‘Emily in Paris’

La serie ‘Emily in Paris’ ya es todo un referente entre el mundo de la moda, uno de los complementos de la protagonista, los guantes, pueden tener un origen español. Hemos encontrado una copia de los guantes más vanguardistas de la serie hechos en España por una marca que lleva décadas creando estas piezas como auténticas obras de arte. Desde el corazón nuestro país, la marca ‘Amalia de Luna’ vende guantes como los de ‘Emily in Paris’, un complemento que no podemos dejar escapar. Hechos por manos artesanas y diseño rompedor, los guantes están de moda y estos te encantarán.

Estos son los guantes que te recordarán a ‘Emily in Paris’

La marca ‘Amalia de Luna’ tiene una colección de guantes al más puro estilo ‘Emily in Paris’. Desde Madrid a cualquier parte de nuestro país nos ofrece la mejor calidad en este complemento con un diseño vanguardista y cómodo. Ideal para salir a pasear, ir en bicicleta o conducir por la ciudad como la protagonista de esta serie de éxito.

Rafael y Amalia son los fundadores de esta marca, en los años 30 abrieron su propia tienda en la calle Recoletos de Madrid. Guanteros y costureros seguían las órdenes de esta pareja que cumplía de esta manera con su sueño. Los complementos de moda en aquellos días, capaces de proteger algo tan delicado como nuestras manos del frío y de las condiciones atmosféricas no tardaron en hacerse un hueco entre los más vendidos.

En 2016 los descendientes de estos maestros del guante volvieron a la carga, recogieron el testigo familiar y se reinventaron bajo el nombre de la abuela de la familia. Tal como figura en su página web: “Elaboramos una gran variedad de modelos, tallas y colores, a partir de una selección de las mejores pieles para su venta exclusiva a través de Internet”. Hacen envíos a todo el país y han conseguido crear complementos de gran calidad a un precio ajustado.

49 euros nos costarán unos guantes idénticos a los que lleva ‘Emily in Paris’ con sello español. Un complemento que está hecho en piel de cordero de alta calidad que es tendencia. Tal como ha puesto de moda Emily estos guantes son ideales para “vestir con un look muy original y necesitan hacer uso del móvil”.

Podemos elegir entre una amplia gama de modelos y de colores, el que más nos guste nos llegará a casa con un solo clic. Son una buena inversión o un regalo de lo más original y útil para las amantes del teléfono y del estilo.