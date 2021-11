Accesoriza tu look otoñal con estos complementos de Pull and Bear

Si existen esas prendas de ropa que llamamos básics es para utilizarlas con sabiduría para un bien superior, no para salir a la calle con looks que luzcan básicos. Estos pueden ser minimalistas o clásicos e incluso pueden tener un toque effortless, pero si queremos que nuestros outfits sean estilosos, necesitamos llenarlos de personalidad y carisma. Ya puedes cambiar tu look otoñal con estos complementos de Pull and Bear.

Precisamente los complementos son el aliado perfecto para que puedas repetir y combinar tus prendas básicas favoritas de mil formas sin que se note que estás repitiendo outfit, y es que un cinturón en tendencia, un bolso, una bufanda o un gorro, pueden ayudarte a crear un estilo propio que todos sepan reconocer.

A continuación compartimos contigo los accesorios de Pull and Bear que vas a necesitar este otoño para conseguir looks otoñales completamente en tendencia. Apúntate los que más te gusten ¡y úsalos para demostrar un estilo sin igual!

Complementos confortables

Los accesorios sirven sobre todo para decorar, pero ahora que viene el frío ¡podemos usarlos a nuestro favor para que sean cómodos y funcionales! Un buen ejemplo son las bufandas, tanto de punto suave como de punto grueso. En Pull and Bear las tienes tanto a cuadros como lisas ¡y te recomendamos que les dejes aportarte ese punto de color que necesitas para subirte el ánimo!

Aunque no es sencillo saber cuándo es el momento ideal para sacarlas del armario, no te dejes intimidar por los looks de otras personas y deja que te acompañe el primer día que, antes de salir de casa, sientas que te apetece un extra de confort.

No olvides los accesorios de menor tamaño

Si bien es cierto que no son tan vistosos como los mencionados en las anteriores líneas, llevar bisutería o no llevarla realmente supone un cambio pues tu melena no queda igual si llevas pendientes, igual que no queda de la misma manera una mano desnuda de anillos o un cuello sin colgantes.

Cualquier tipo de bisutería te aportará un poco de luminosidad o color y si eliges piezas que respondan a las tendencias actuales, como pendientes y anillos damero que la marca propone para esta temporada, seguro que recibes más de un elogio ¡y preguntas que intentan descubrir de donde son!

Los scrunchies también son una buena opción si quieres hacerte con un ítem que te acompañe a todas partes y si quieres quedarte con tus amigos ¡lo que te recomendamos son los chokers de colores! Accesoriza tu look otoñal con estos complementos de Pull and Bear.