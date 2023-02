La ganga del mes de Zara ya está aquí: cuesta 30 euros y no te lo vas a quitar

Hay algunas prendas que, nada más verlas, sabemos de antemano que nos las vamos a poner muchísimo por su estilo y comodidad. Pues bien, esto es precisamente lo que nos ha ocurrido con el chaleco acolchado efecto piel de las rebajas de Zara, disponible en la tienda online por solo 29,99 euros. Es ideal tanto para ahora con un jersey de punto grueso como para la primavera con una camisa o una camiseta.

Las prendas efecto piel son tendencia, y las prescriptoras de moda las adoran. Desde gabardinas largas y americanas, hasta camisas, pantalones y chalecos. Combinan con todo y aportan un aire de lo más sofisticado y a los estilismos. Sin lugar a dudas, Zara ha acertado de pleno aplicando la tendencia de las prendas efecto piel a un chaleco acolchado.

El chaleco acolchado de las rebajas de Zara

Se presenta como la prenda estrella de los looks de entretiempo de la primavera. Esta es una estación en la que elegir el estilismo para no pasar ni frío ni calor. En las primeras semanas, una sobrecamisa o una chaqueta de punto no son suficientes, pero un abrigo es demasiado. El chaleco acolchado es una prenda a medio camino entre el invierno y la primavera.

Está de moda y es una prenda que resulta muy fácil de combinar. Quedan igual de bien con unos vaqueros anchos como con unos pitillo e incluso unos cargo, que están arrasando esta temporada. Está claro que tenemos que hacernos con uno ya antes de que empiecen a subir más las temperaturas. Y el buque insignia de Inditex nos da la oportunidad de añadir a nuestro fondo de armario un chaleco acolchado a la última.

De cuello subido y con capucha ajustable con cordones, el chaleco tiene bolsillos delanteros con cremallera y forro interior. El cierre es de cremallera oculta y botones a presión. Para combinarlo con estilo, podemos apostar por un total black look con un pantalón fluido, un jersey de punto y unos botines.

Claro que también podemos arriesgar un poco y salir de nuestra zona de confort con un pantalón con estampado animal, de serpiente o de cebra, por ejemplo. En cuanto al calzado, nada mejor que unos mocasines con suela track y detalles decorativos, que son ideales para los días de entretiempo.

El chaleco acolchado efecto piel antes valía 49,95 euros y ahora está a la venta por 29,99 euros, con un 39% de descuento, desde la talla XS hasta la XXL.