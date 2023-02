Si eres una chica clásica estos pantalones cargo son perfectos para ti

Actualmente hay muchas prendas de este estilo, pero todos parten de uno principal que es el que vamos a ver hoy. Estos pantalones cargo son perfectos porque son de lo más clásico, tanto en color como en diseño.

Están en Zara y no por ello te hace ser una persona menos moderna, ni mucho menos. Los puedes combinar como mejor creas y te gusten.

Estos pantalones cargo son perfectos

De color arena, es un modelo total y top para muchas ocasiones. estos cargo son tipo straight y de tiro medio con bolsillos delanteros de plastrón con solapa. Lleva detalle de tapetas en espalda con pernera recta y un cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico.

Está compuesto por 100% algodón y esto lo hace de mayor calidad. Por esto es una prenda que no te puedes perder y que tiene a Zara como garantía dentro de una tienda realmente global.

Cómo debemos cuidarlo

Para que este pantalón te dure más en el tiempo, entonces debes atender a las especificaciones de cada etiqueta que es donde se establecen las reglas para lavarlo de forma adecuada.

Según Zara, los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

En este caso, hay que lavarlo a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, y no usar secadora.

Completa tu look

Para combinar con este cargo hay muchas prendas con las que llevar un look siempre distinto. Si quieres seguir con el diseño clásico, entonces lo mejor es combinar con una camisa blanca. Zara tiene varias como la que tiene un precio de 29,95 euros, además de zapatos en negro que cuestan 39,95 euros en varias tallas.

También llevas este pantalón con tops de colores, blusas estampadas, jerséis en varios tonos, cazadoras y mucho más. y de forma algo más informal con tus deportivas blancas o negras.

Dónde se compran estos pantalones

Están en la web de Zara, donde prácticamente no quedan tallas. Su precio es de 29,95 euros, y como ves, es uno de los más llevables, así que ya sabes que te lo puedes poner con cantidad de prendas y en varias estaciones del año. Y combina a la perfección con todo lo que tienes en el armario.