Si necesitamos una prenda de temporada y especialmente para otoño, esas es la gabardina. Porque sienta bien en cantidad de ocasiones, ya puedes tener la tuya. Las hay en prácticamente todas las tiendas. Así que esta gabardina será imprescindible para tu día a día.

En color kaki, algo más original que el tradicional beige, la tienes en Zara en diversidad de tallas, siendo de alta calidad. Te durará varias temporadas.

Tendencia: esta gabardina será imprescindible en otoño

Es tipo trench y está confeccionada con tejido en mezcla de algodón. En su diseño es de destacar que presenta cuello de solapa y manga larga acabada en trabilla y botón.

En sus detalles, hay bolsillos laterales con botón. Además de cinturón con hebilla combinada. El bajo es de abertura en espalda. se cierra fácilmente de manera frontal con botones.

Cuáles son los cuidados para que la prenda dure más

Sabes que debes mantener las prendas que llevas a diario para que no se estropeen. En este caso, la gabardina es una de las que más te pondrás durante el otoño y por esto debe durarte varios años.

Zara aconseja que para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

En este caso, para esta prenda, se puede lavar a máquina max. 30ºC. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C y no usar secadora.

Desde Zara trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de las prendas.

La gabardina se realiza en 97% algodón · 3% elastano, teniendo en cuenta entonces la calidad de esta prenda que ya debe ser tuya.

Completa tu look

Las combinaciones perfectas para esta gabardina se multiplican. Se puede llevar con diversos tipos de jeans (hay muchos tipos en la web de Zara), con la bota estilo cowboy que tiene un precio de 69,95 euros o el jersey básico de diversos colores que ahora está rebajado y tienes a un precio de 9,99 euros.

Cuánto cuesta la gabardina

El precio de la prenda es de 99,95 euros y de momento en la web de Zara está en talla S, a destacar que este producto tiene una talla algo más grande de lo habitual, por lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar.