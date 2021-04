¿Cómo triunfar con un trench de nueva temporada?

Por ser todo un clásico de lo más versátil, es clave que sepas cómo combinar esta prenda de entretiempo tan cómoda, ligera y bonita, porque se trata de ese tipo de piezas que una vez las sacamos del armario ¡nos acompaña toda la temporada sea cual sea la ocasión! Pero por desgracia hay muchas chicas que dudan acerca de cuales son las mejores opciones para combinarla correctamente debido a su especial color beige. Triunfa con una trench de nueva temporada.

No obstante, ese color es efectivamente uno de los motivos que consigue que podamos combinar la gabardina con una infinidad de otras prendas y a continuación te lo queremos demostrar. Hay muchas propuestas que te van a encantar y se pueden definir colores y diversos looks.

Un total look beige es perfecto para las más indecisas

Si realmente no te fías cuando te decimos que el beige tan característico de los trench va con todo, está bien, no te culpamos, aunque te vas a perder todo el mundo de combinaciones posibles que en este artículo te desvelamos; pero lo que está claro es que el beige combina con el beige ¡así que apostar por un total look monocromático puede ser una de tus opciones ganadoras!

Algunos colores clave que no te defraudarán

Esta selección de consejos de estilismo está pensada para que lentamente vayas progresando hasta las opciones más atrevidas, y es por ello que en esta segunda propuesta, te explicamos los colores clásicos que te ayudarán a formular los looks más elegantes que podrás conseguir con una gabardina.

Seguro que ya te habrás imaginado que un look con trench, jeans y camisa blanca nunca falla, y lo mejor es que tanto los jeans como la camisa (o camiseta) pueden ser de cualquier tipo, pitillos, de campana.

Todos ellos son looks recurrentes perfectos para esos días en los que no tienes mucho tiempo para pensar y seguro que no te darán ningún problema, pero a poco que tengas la oportunidad ¡atrévete a arriesgar dando un paso más!

Es hora de demostrar estilazo

Si estás decidida a marcar territorio y mostrar tu personalidad a través de tus looks, te animamos a que apuestes por las tendencias de la temporada y a que te decantes por un maxi trench con estampados de los que elevan cualquier ‘working look’ convirtiéndolo en un outfit estiloso y rompedor ¡o a que uses tu trench a modo de vestido!