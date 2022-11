Esta camisa de seda de la nueva colección de Zara es ideal para ir elegante y cómoda

Hay prendas que nunca pasan de moda. Tenemos un claro ejemplo en la camisa de seda de la nueva colección de Zara. De esta forma irás más elegante y cómoda a todos lados con un solo gesto: comprar y ponerte esta blusa que va bien con todo.

Es de edición limitado, por esto si no la tienes ahora, es más complicado comprarla más adelante porque es posible que no se reponga.

La camisa de seda de Zara

Destaca especialmente por ese material en seda morera 100% que la dota de calidad, brillantez y también más suavidad que otras de la misma categoría. Presenta cuello solapa y manga larga acabada en puño. Además sus bolsillos de plastrón con solapa también son detalles a tener en cuenta de igual forma que las trabillas con botón en hombros. El bajo es asimétrico para mayor diseño y se cierra de forma frontal con botones.

Material y cuidados

Cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente y por esto debemos mantenerlas con el fin de que estén mejor y puedan durar más tiempo. Para esto es importante ventilar y cepillar las prendas. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En este caso, hablamos de una blusa delicada que es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , y no usar secadora.

Desde Zara explican que trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de nuestras prendas.

Muchas combinaciones

La blusa puede combinarse con todo lo que quieras. es otra de las ventajas de apostar por esta prenda que puede ir tanto de forme elegante como más informal. Así te la pones a diario, con trajes chaqueta o vaqueros, sea con deportivas o zapatos de tacón. Y también en aquellas cenas con pantalones negros, faldas largas o bien cortas, tú eliges el momento.

Lo que está claro es que la versatilidad es una de las notas dominantes de esta prenda que ya puedes tener si entras en la web de Zara.

Donde la compras

Está en la web de Zara y también en su tienda física. A destacar que es de edición limitada, y no estará mucho tiempo disponible. Su precio es de 69,95 euros, y las tallas que de forma online puedes adquirir son de la XS a la XL, así que ya puedes escoger la tuya.