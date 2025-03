Cómo hacerte las mechas azules de Aitana sin estropear el pelo, según un experto

Puedes hacerte las mechas azules de Aitana sin estropear el pelo, con una técnica que quizás desconoces hasta ahora. Las famosas como Aitana son auténticos referentes en todo lo que se refiere a la moda y el estilo. Podemos conseguir a través de ellas una serie de elementos que se convertirán en el mejor aliado de una combinación de tendencias que pueden quedarnos de lujo. En definitiva, lo que necesitamos es ponernos en manos de un buen experto que nos ayude a crear el peinado que queremos.

Las mechas son uno de los recursos de que disponemos para conseguir un cambio que no necesariamente será tan radical como esperaríamos. Si no todo lo contrario. Vamos a obtener un cambio importante de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Nuestra melena puede tener un extra de elementos que nos ayudarán a descubrir algunos detalles de más, de la mano de una serie de elementos que son fundamentales. Es hora de dejar salir ese aire festivo y colorido que nos invita a descubrir la primavera. Toma nota de cómo conseguir las mechas azules de Aitana.

Las mechas azules de Aitana son tendencia

Cuando una famosa opta por darle color a su melena, podemos conseguir un cambio radical que se convertirá en un giro de guion para el que debemos estar preparados. Una situación totalmente nueva puede llegar de la mano de determinados elementos que serán los que nos afectarán de lleno.

Una melena cuidada es lo que podemos empezar a tener en cuenta con este cambio de tiempo que nos invita a cambiar. La primavera es el momento en el que queremos conseguir un peinado un tanto distinto. Con una serie de detalles que nos invitarán a conseguir un extra de buenas sensaciones.

Aitana es todo un referente que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de dejar salir algunos detalles que pueden ser los que nos acompañen en este momento, de ver llegar algunos cambios que pueden ser significativos.

El problema de las mechas está siempre en la base. El color de nuestra melena, el tono que tenemos por delante puede llegar a ser el que nos acompañe en estos días de primavera. Podemos conseguir un importante cambio a la hora de crear estas mechas azules con total seguridad.

Así es cómo conseguirás las mechas de Aitana sin estropear tu pelo

Antes de nada, debes ponerte en manos de un buen profesional, aunque vendan tintes caseros, siempre es recomendable invertir en una buena peluquería que nos ayude a obtener aquello que necesitamos. Unas mechas azules que no tienen por qué dañar nuestra melena.

Desde Mipelazo nos explican cómo conseguir esa melena que queremos: «Lo primero que debes saber es que ambos productos, por muy bien formulados que estén, dañarán el cabello en mayor o menor medida. Sin embargo, la decoloración es, sin duda, mucho más agresiva para el cabello. Un tinte colorea el cabello. Es por ello que los más claros no pueden ponerse sobre los más oscuros. Lo que hace es llenar la fibra de pigmento. Si es permanente hablaríamos de una mayor profundidad y si es un semipermanente los pigmentos no llegarán a introducirse tan adentro de cada hebra. Esto hace que, conforme nos vamos lavando la cabellera, el color va desapareciendo, se cae. A fin de cuentas, este producto es un buen puñado de pigmentos más o menos adheridos (en función de diferentes factores). Por contra, la decoloración supone el “descolorear” el cabello, todo lo contrario. No estamos poniendo pigmentos claros sino arrancándole los pigmentos oscuros. Esto supone un gran cambio en la estructura capilar, incluyendo la rotura de sus puentes de unión, lo que hace que las fibras se debiliten y se vuelvan mucho más frágiles y vulnerables. Por eso el cabello se reseca, se ve poroso e incluso tiene tacto de chicle cuando se moja. Sabido esto, evidentemente, es importante que te cuestiones si usar tinte o decoloración pues, en caso de ser posible, lo ideal sería la primera opción. Aun así, tenemos que profundizar un poco en el tema y ver ejemplos para que sepas cuándo debes usar uno u otro producto».

Puedes crear unas mechas azules temporales con tintes que no dañen tu pelo, sin necesidad de decolorar. Aunque no se verá un color tan intenso, podrás lucirlas de forma temporal, con un simple baño de color que le dará el tono que quieres a tu melena.

De la misma forma que puedes conseguir unas mechas más duraderas con una decoloración que implica un poco más de trabajo y que debes tener en cuenta, antes que nada. Atrévete con un cambio que se debe adaptar a tus propias necesidades.