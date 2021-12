Nadie duda de que Penélope Cruz tiene un gusto estilístico exquisito. Además de haber triunfado en las pantallas, la actriz también lo hace en las alfombras rojas a las que acude con sus lookazos. Unas elecciones acertadísimas que ha trasladado más allá de los photocalls con unos conjuntos que no pasan desapercibidos para los medios de comunicación.

Tras haber vivido unos días frenéticos y de lo más exitosos por Estados Unidos, la ganadora de un Oscar volvió a casa pasando por el aeropuerto. En su retorno a España, la esposa de Javier Bardem lució un outfit al más puro street style con su firma de cabecera como principal protagonista. Y es que como buena embajadora de Chanel, la de Alcobendas escogió un jersey de manga corta en color negro y estampado de margaritas blancas con el logo de la marca. Para seguir en esta línea comfy, Penélope acompañó este polivalente suéter con unos pantalones vaqueros Levi’s en el modelo más convencional, el 501. Una alternativa sencilla de corte recto, tiro medio y tono azul lavado que ha conseguido realzar aun más la figura de la intérprete al combinarse con unas botas negras de ante de punta redonda, tacón ancho y plataforma. Para poner el broche de oro al look, la intérprete de Silvia en Jamón, jamón también apostó por Chanel con un abrigo de solapas XXL y estampado en zigzag de color negro y plata. Además, también rescató de su clóset una gorra parisina jaspeada gris y un bolso en forma de corazón de la firma mencionada.

Es un hecho que el total look de aeropuerto de Penélope Cruz no está al alcance de cualquier bolsillo. Pero existen las alternativas low cost con las que clonarlo a un precio mucho más asequible. Si te encantan los estampados florales no te quedes sin tu jersey negro de margaritas, disponible en Shein por tan solo 26€ con un corte de media manga. Y aunque no está disponible en este momento y se espera que se reponga, Amazon también había lanzado un jersey de punto de manga corta y margaritas blancas.

En cuanto al vaquero, Mango te da la solución para sustituir los Levi’s más demandados por tan solo 29,99€ en azul oscuro, azul medio y negro. Un must have que combinará a la perfección con un abrigo clásico jaspeado de solapas de Pimkie que podemos encontrar en Zalando por 89,99€ y que se convertirá en tu mayor aliado frente a las bajas temperaturas propias del invierno.

Los complementos de Penélope Cruz también tienen su clon por un precio menor. Puedes adquirir un bolso negro en forma de corazón de United Colores of Benetton por tan solo 49,95€. Una opción mucho más asequible que encajará a la perfección con una gorra forrada de la misma marca y precio de 29,95€ y también con unos botines de ante y punta redonda Marco Tozzi, disponibles en About You por 59,95€ en color negro y marrón.