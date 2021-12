El mundo audiovisual se viste de gala para presenciar la 27 Edición de los Premios José María Forqué. La entrega de estos galardones está teniendo lugar en el Palacio Municipal de Ifema en Madrid, que ha acogido la llegada de grandes rostros conocidos del panorama nacional para dar el pistoletazo de salida a la temporada de premios.

Parten como favoritas del evento la película Maixabel de Icíar Bollaín, con cinco candidaturas, y las series Hierro, de Pepe Coira, y La Fortuna, de Alejandro Amenábar, con tres cada una. En una gala en la que se presenciará además el gran duelo entre Penélope Cruz y Javier Bardem, no podía faltar una previa alfombra roja en la que un sinfín de celebrities han posado con su mejor sonrisa. Y es que a eso de las siete y media de la tarde, algunos actores y actrices ya se han dejado fotografiar en el photocall de estos premios luciendo estilazo y evidenciando que el cine español es uno de los mejores del planeta.

Uno de los primeros actores en acudir fue Hugo Silva. El de San Blas ha demostrado estar muy al tanto de las tendencias luciendo un look de lo más elegante compuesto por un traje azul noche y un jersey de cuello alto negro. Una elección sencilla pero totalmente acorde a la gala. Pero lo cierto es que en estas ocasiones, quienes se llevan el máximo protagonismo son las mujeres. Y es que a golpe de transparencias y brilli brilli, las féminas han conseguido deslumbrar en la alfombra roja de los Forqué, eso sí, cada una siendo fiel a su respectivo estilo.

La actriz Alexandra Jiménez apostó por el total white con un vestidazo repleto de brillo y abertura lateral incluida, al más puro estilo Mariah Carey. Además, la intérprete lució un diseño con la espalda al aire que se podía ver a la perfección gracias a su recogido bajo. Quien también escogió una tendencia de lo más navideña fue Macarena García, que se decantó por un vestido largo negro satinado con abertura lateral y escotazo en pico adornado con eslabones dorados. Una alternativa de lo más acertada y para la que apenas se necesitan complementos.

Silvia Abascal y Milena Smit aportaron el toque más atrevido al photocall, apostando por las transparencias como grandes protagonistas de sus outfits. La actriz de El tiempo de la felicidad apareció con un diseño asimétrico en tonos marrones y falda de tul, combinándolo con un cuerpo de brillos. Por otra parte, la intérprete de Mila en No matarás se tiró a la piscina con un vestido blanco y semitransparente con detalles en negro que no pasó desapercibido. Además, quiso poner el broche de oro a su elección con unas enormes plataformas negras atemporales y comodísimas.

Como no podía ser de otra manera, Paula Echevarría también ha querido presenciar esta gala en primera persona, eso sí, en compañía de su gran apoyo y amor, Miguel Torres. La influencer también ha querido brillar con luz propia en el photocall con un vestido maxi de hombreras cargado de lentejuelas en tonos plateados y verdes y transparencias en la parte inferior de la falda.

No obstante, quien consiguió acaparar todas las miradas a su llegada fue Eduardo Navarrete. El diseñador ha vuelto a demostrar que la sencillez no va con él al aparecer en la alfombra roja con un carrito de la compra de estampado similar al de El Corte Inglés. Por si fuera poco, ha dado un toque de color a su estilismo black and white con una estrambótica gabardina en la que se pueden leer carteles como: Alimentación, frutos secos, frutas y verduras…