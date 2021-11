Pedro Almodóvar ha sido uno de los últimos invitados al plató de El Hormiguero. El cineasta manchego, que recientemente ha estrenado su último trabajo, ha estado comentando algunos detalles de su vasta carrera con Pablo Motos, Almódovar ha explicado al presentador cómo se sintió el día que ganó el Oscar a la Mejor película extranjera por Todo sobre mi madre, que también obtuvo el Globo de Oro, entre otros galardones.

Un premio que ha estado siempre rodeado de anécdotas. Desde el inolvidable grito de Penélope Cruz cuando desveló el nombre del ganador hasta el discurso que el manchego ofreció al recoger el galardón. “Diste un agradecimiento eterno, que no acababa nunca, diciendo todos los santos a los que tus hermanas les ponían velas!, ha asegurado Pablo Motos. Unas palabras que Almodóvar ha querido matizar: “no fue eterno y te lo voy a explicar”, ha recalcado. “No sabía que me daban 45 segundos solo para agradecer el premio. A los 40 te ponen una música que significa que termines, pero al estar sordo, no oía la música, y vi cómo Antonio Banderas me arrastraba, literalmente, por el escenario”, ha explicado el cineasta.

El manchego ha recordado otro momento de la gala. “Tenía enfrente, en la primera fila, al que en ese momento era el productor y distribuidor más importante y que ahora está en la cárcel, Harvey Weinstein, que se caracterizaba en que sus campañas para los Oscar eran descomunales, más de lo que costaba la película”, ha asegurado. Almodóvar ha revelado que le contó al productor cómo hacía él las campañas, aludiendo a la fe de sus hermanas: “le dije que ese era el modo en que mis hermanas hacían campaña de mi película para los Oscar, encendiéndole velas a una serie de santos en los que ellas creen. Dije la lista con todos y a la gente le sorprendió porque no soy creyente, pero creo en mis hermanas», ha comentado el cineasta. “Estaba tratando de darle una lección ‘a la española’ de cómo se hacía una campaña para ganar el Oscar a un hombre que se gastaba millones. Creo que ni él ni nadie lo entendió”, ha sentenciado.

Sobre el grito de Penélope, reconoce que le dio un poco de apuro: “llevada por el entusiasmo y el amor que me tiene no dijo nada el nombre de la película ni nada, solo gritó: ¡Pedro! Y soy muy tímido, me da mucho apuro que alguien me grite eso por la calle y lo he tenido que soportar unos 10 años”, ha dicho.

El director también ha hablado de otros aspectos más personales de su vida. A sus 72 años, Almodóvar ha vivido una de las etapas más fascinantes de la historia reciente de nuestro país, la Movida madrileña. El cineasta ha asegurado que era una época en la que “realmente se experimentaba con la sexualidad y después uno decidía por dónde quería tirar”. En estos momentos, reconoce que, aunque ha perdido la coquetería, no el deseo: “he perdido la coquetería desde hace tiempo, no el deseo que sigue como el que tenía con 20 años. Me ha llevado mucho tiempo reconocer la edad que tengo, ahora mismo tengo 72 años, y empiezo cada día reconociendo la edad que tengo porque realmente no me siento así”, ha recalcado.