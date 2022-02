Hay modelazos para ir a trabajar. Como el chaleco ejecutivo de Scalpers para ir a la oficina. Algo que sienta perfectamente a diario y que nos eleva nuestro look para estar siempre más elegante a cada momento.

Lo puedes combinar con chaqueta y pantalón a rayas. En todo caso, va bien porque este chaleco te lo pones con todas las cosas que tengas en casa y siempre quedas muy bien.

Las señas del chaleco ejecutivo de Scalpers

Hablamos del chaleco de rayas que está confeccionado en tejido ligeramente elástico. Presenta corte Slim Fit, cuello de pico, además de su cierre con botones y el detalle de los bolsillos insertados.

Este chaleco tan estiloso está de oferta, así que puedes beneficiarte de un precio más barato en un instante. Antes del descuento costaba 74 euros, y ahora cuesta 37,90 euros. como ves es la prenda perfecta para llevar con tus blazers y ese traje chaqueta del mismo color o distinto.

Pero como es un chaleco del todo versátil, también es perfecto para llevar con jeans de diversos colores, con camiseta o blusa debajo o bien sin nada y así queda sin mangas. Puedes llevar el traje con zapatos, para ir del todo elegante. Pero también con deportivas porque entonces ofreces ese look bien distinto y más informal que también queda perfecto en todas aquellas ocasiones que quieras.

Con qué completar el chaleco de rayas

Con el pantalón en raya diplomático del mismo modelo. En este caso, presenta corte flare, cierre con botón cruzado en cinturilla y bolsillo trasero insertado. Ahora también está de rebajas y cuesta 59,90 euros cuando antes su precio era de 99 euros. otra oferta para poder combinar perfectamente con este chaleco estrella que querrás ponerte todas las mañanas.

Completa este look con aquellos colgantes en diversos colores, los pendientes en forma de aro o cascada o bien con un maletín o bolso shopper para llevarte el ordenador a todos lados, especialmente si tienes una reunión fuera de la oficina.

En la página web de Scalpers tienes variedad de prendas a tu alcance porque ahora están de rebajas, así que no puedes dejar escapar tales complementos. Es el momento de hacerte con este chaleco, la chaqueta o el pantalón y así ir como la ejecutiva que siempre has soñado ser y que puedes ya ofrecer este look las veces que quieras. ¡Es sencillo sólo debes darle con un clic y comprar!