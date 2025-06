Las ‘babies’ de Letizia en versión ‘low cost’: el calzado estrella de la temporada

Desde que decidiera bajarse de los tacones altos por una cuestión de salud -su metatarsalgia crónica y el neuroma de Morton que padece-, por el zapatero de la Reina Letizia han pasado diferentes tipos de calzado. La hemos visto con sandalias planas, con zapatillas de deporte y con zapatos tipo barefoot, además de las alpargatas de cuña, que son un indispensable en su armario. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha incorporado un nuevo tipo de zapato que lleva siendo tendencia los últimos tiempos.

Estamos hablando de las babies de la firma francesa Sézane, que la esposa del Rey Felipe VI tiene hasta en tres colores. La hemos visto con ellas en negro en varios actos oficiales, con unas bicolor en Roma y con unas rojas hace unos días en una visita al Monasterio de Montserrat.

La Reina Letizia y el Rey Felipe en el Monasterio de Montserrat. (Foto: Gtres)

Las babies de Sézane son un tipo de calzado inspirado en las clásicas merceditas, con tacón medio o bajo, destalonadas y con una o varias hebillas en el empeine. Están disponibles en varios colores y su precio es de 155 euros por par. Se encuentran elaboradas en materiales de la máxima calidad. Son un calcado versátil, cómodo y elegante, perfecto para combinar con cualquier estilismo.

La Reina Letizia durante una visita a Burela con merceditas. (Foto: Gtres)

Aunque su precio no es excesivamente elevado, no todo el mundo quiere o puede invertir 155 euros en un par de zapatos. Por eso, desde Look hemos buscado algunas opciones más asequibles para que no renuncies a incorporar este tipo de zapato a tu armario.

Polin et Moi

La firma que vistió a la princesa de Asturias en la Confirmación de su hermana, la infanta Sofía, dispone de varios modelos tipo babies con precios que apenas superan los 100 euros. Ahora que están de rebajas es el momento perfecto para adquirir algún par, como el modelo Nyma en color rojo.

Unas merceditas de Polin et Moi. (Foto: Polin et Moi)

Monpiel

En Monpiel tienen en estos momentos en rebajas unas babies muy parecidas a las de la Reina Letizia. En charol de color negro y destalonadas, están a un precio que apenas supera los 100 euros.

Unas merceditas negras de Monpiel. (Foto: Monpiel)

Unisa

La marca valenciana también tiene varios tipos de babies o merceditas. Por ejemplo, un modelo en la clásica combinación de colores beis y negro, con la puntera marcada. Están disponibles en la web de la marca por un precio de menos de 80 euros.

Unas babies bicolor de Unisa. (Foto: Unisa)

Wonders

Wonders tiene una versión de tacón más bajo, de apenas tres centímetros. Un par de merceditas en piel acharolada en color nude, con una tira en el empeine. Tienen un precio de 95 euros y son perfectas para quienes prefieren algo de menos tacón.

Unas merceditas beis de Wonders. (Foto: Wonders)

Otras opciones

Además de las propuestas anteriores, varias marcas como Mango o Zara incorporan a sus colecciones modelos tipo babies, aunque en su caso suelen estar elaboradas con materiales sintéticos. Son una opción de precio más asequible para aquellas personas que prefieren invertir en calzado que no esté hecho de piel.