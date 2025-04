Así es el ‘hush cut’, el corte de pelo es tendencia que rejuvenece a cualquier mujer a partir de los 50

El corte de pelo que es tendencia y rejuvenece a cualquier mujer a partir de los 50, el famoso hush cut. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de nuestros estilos, ponernos manos a la obra con determinados elementos que hasta la fecha no habíamos ni esperado. El pelo es el elemento esencial de nuestro estilismo, es capaz de darnos un aire de lo más especial. Desde el detalle que puede darnos más y más alegría, con un toque de estilo que quizás no esperaríamos a cierta edad.

Podemos quitarnos años de inmediato, con la ayuda de un detalle que realmente puede ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un tipo de detalles que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no pensábamos que tuviéramos por delante. Esta tendencia, sin duda alguna, es la que necesitamos poner en práctica, un acabado de 10 nos espera con una tendencia que vamos a poner en marcha en estos días. Si estás pensando en cortarte el pelo, toma nota de este corte.

El corte de pelo que debes hacerte a partir de los 50

A partir de los 50 toca cuidarse un poco más. Necesitamos empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando. Llega una situación cambiante que, sin duda alguna, nos afectará de lleno en unos días en los que quizás debemos empezar a poner en práctica determinados elementos esenciales.

Ahora que llega la primavera un buen corte de pelo es esencial, supone un cambio de ciclo que puede ser el que marcará estas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Tenemos que empezar a pensar en una serie de cambios destacados que pueden ser esenciales.

Por lo que, tenemos que empezar a pensar en una serie de detalles que serán los que marcarán una diferencia significativa en unos días en los que todo es posible. Esta temporada en la que necesitamos un buen corte que nos sirva para sanar nuestra melena y darle más energía de cara a lo que tenemos por delante.

Esta idea de corte de pelo es perfecta para mujeres a partir de los 50 o a aquellas que quieran lucir una melena que les quitará años.

El ‘hush cut’ es este estilo de melena que te rejuvenecerá

Los expertos de Myglamm nos dan una serie de detalles sobre este famoso corte de pelo que ha traspasado fronteras. Es un tipo de corte que siempre nos ayudará para hacer realidad determinados looks que seguro que hasta el momento no habíamos ni esperado.

Tal y como nos explican: «Una vez que hayas adoptado el hush cut o corte silencioso y transformado tu cabello, es hora de explorar las infinitas posibilidades de peinado que ofrece este versátil corte. Ya sea que tengas el cabello largo o corto, el Corte Silencioso se puede adaptar a tu estilo y preferencias personales. Aquí te explicamos cómo peinar el Corte Silencioso en viñetas:

Empieza con el cabello limpio y seco.

Aplica una pequeña cantidad de espuma o crema fijadora para añadir textura y fijación.

Usa un cepillo redondo para secar el cabello, enfocándote en crear volumen desde la raíz.

Una vez seco, usa una plancha para crear ondas o rizos suaves en todo el cabello.

Para un look liso, aplica una pequeña cantidad de aceite o sérum capilar en las puntas para añadir brillo y reducir el encrespamiento.

Termina con una laca de fijación ligera para fijar el peinado y que se mantenga en su lugar durante todo el día. Para quienes tienen cabello largo, el Corte Silencioso permite capas hermosas y movimiento. Puedes optar por un efecto suave y en cascada añadiendo capas que enmarquen el rostro o optar por un look más atrevido con capas entrecortadas. La clave está en trabajar con tu estilista para determinar el mejor estilo que realce tus rasgos faciales y complemente tu personalidad. No tengas miedo de experimentar con diferentes texturas y acabados para encontrar el look perfecto para ti.

Si tienes el pelo corto, el Corte Hush también puede hacer maravillas. Este corte es conocido por su capacidad para crear volumen y textura, lo que lo hace perfecto para quienes desean añadir un toque de estilo a su cabello corto. Ya sea que prefieras un bob elegante y pulido o un corte pixie a la moda, el Corte Hush se puede personalizar para adaptarse a tu estilo individual. Aprovecha la versatilidad de este corte y deja que tu creatividad brille».

Atrévete a darle un toque inesperado a este peinado que tienes por delante y que puede acabar siendo el que marque un nuevo comienzo.