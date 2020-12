Apunta los tips para mantenerte bien abrigada este invierno

Las temperaturas ya han empezado a bajar y por ello debes, si no lo has hecho todavía, sacar del armario todas aquellas prendas y complementos que tengas para sentirte cómoda, calentita y abrigada. ¿Cómo lo hacemos? Aquí van los tips para mantenerte bien abrigada este invierno.

Puede que tus favoritos para invierno los tengas desde hace años o bien que te los compraras el año pasado y estés deseando ponerte aquello que tanta ilusión te hizo auto-regalarte, aun así, ¡seguro que todavía necesitas algo que hasta ahora no tenías ¡y que tantos días encerrada en casa te han hecho descubrir que necesitas!

Si en cualquier caso te apetece meterte de lleno en modo invierno o necesitas inspiración para pasar las Navidades sin sufrir ni un minuto por las bajas temperaturas, a continuación compartimos contigo una lista de los ítems que vas a necesitar dentro de nada para darle a tus días más fríos ¡un toque de lo más especial.

Para no pasar nada de frío en casa

Calcetines divertidos

Todo el mundo sabe que el primer sitio por el que cogemos frío ¡es por los pies! Y sin duda llevar zapatillas no tiene por qué excluir la presencia de unos calcetines gorditos, cómodos y simpáticos que te haga ilusión ver cuando estás de maratón de series con las piernas estiradas.

Igual que la típica foto de tus pies que en verano haces en la playa ¡en Navidad podrás publicar una que sorprenda a tus seguidores con el estilo que tienes de pies a cabeza! ¿Un consejo? ¡Elígelos antideslizantes!

Una manta gustosa

No importa que tengas calefacción en casa, la sensación de envolverte en una manta a mirar tu peli favorita y el pícaro juego de ver quién consigue quedarse con ella ¡es insustituible por cualquier máquina! Así que busca una que incluso pueda ir a conjunto con tu sofá para dejarla doblada en un rinconcito. Son maneras para mantenerte bien abrigada este invierno.

Un pijama agradable

Este 2020 hemos tenido que estar muchas horas en casa y eso nos ha servido para darnos cuenta de lo que realmente nos gusta y lo que no. Aunque nuestro pijama sea muy sexy, si nos aprieta en alguna parte deja de tener puntos para convertirse en nuestro favorito.

Por ello, necesitas uno que, además de bonito, sea súper cómodo y quizás para el frío ¡un poco afelpado! ¿Te decantarás por uno de cuadros ingleses o prefieres que lleve una frase simpática y algún dibujito? Se trata de no pasar frío de manera que ya dejamos los juegos y los tirantes para más adelante. Por suerte hay variedad de pijamas, sean o no de felpa, con colores, lisos, más sexys o más deportivos.

Para estar perfectamente abrigada en la calle

Un plumón calentito

Seguro que puedes encontrar una variedad enorme de plumones en tus marcas de confianza, pues con la nueva temporada, las tiendas ya saben que se trata de una prenda de abrigo indispensable en cualquier armario.

Y ha sido una de las prendas más demandadas del Black Friday, pues muchos han estado a mitad de precio. Son los tips para mantenerte bien abrigada este invierno.

Asegúrate que es de buena calidad porque si haces una buena compra puede ser una prenda que te dure muchísimo tiempo y asegúrate de que no te vaya demasiado ajustado porque, además de tener que ponértelo encima de varias capas más, a finales de año también tendrá que poder soportar unos cuantos polvorones. Así que mejor algo holgado por el frío y la cantidad de ropa que te puedas poner.

Un gorro con un pompón

Puede que todavía no tengas uno porque no has encontrado el color perfecto, pero deberías animarte a buscar el más adecuado para ti pues las festividades que se aproximan y, solo es un complemento muy tierno ¡sino que además te puede venir de perlas para ocultar un “bad hair day”.

Incluso puedes comprártelo a conjunto con alguna amiga… ¡No hay mejor manera de mantener las orejas calientes en diciembre!

Un jersey navideño

Si todavía no conoces la moda del Ugly Sweater Season es porque no has visto suficientes películas americanas o capítulos navideños de tus series favoritas, pues en Estados Unidos, tener un jersey un tanto estrambótico con temática de Navidad ¡está a la orden del día!

Pero esto no significa que debas perder el gusto por la ropa, pues será divertidísimo que te juntes con tus amigos para hacer la competición de cuál es el jersey más navideño. ¡Cuantos más elfos, renos y luces de colores tenga mucho mejor!

Leggings bien calentitos

Con todo ello debes estar más que calentita, pero siempre puedes optar por el truco de los leggings debajo de la ropa y aseguramos que en ciertos momentos hasta pasarás calor. Si es que esta prenda es tan versátil que tiene otra utilidad.