Adiós al estilo boho: la nueva tendencia que se ha puesto de moda y que va a triunfar este verano

En un universo de moda donde los colores brillantes suelen dominar los meses más calurosos del año, el negro ha reclamado su lugar como símbolo de rebeldía, estilo y expresión personal. Esta temporada, la tendencia que se ha puesto de moda es la Goth Girl Summer, una declaración que desafía las normas estéticas del verano, demostrando que lo oscuro también puede ser fresco.

El uso del negro en prendas veraniegas no solo rompe esquemas, sino que celebra una identidad alternativa, creativa y poderosa. Esta nueva moda no teme al calor, sino que adapta siluetas, materiales y accesorios para crear un look único, dramático y perfectamente estival. El estilo Goth Girl Summer toma inspiración del movimiento gótico tradicional, nacido en los años 80, pero lo reinventa para el contexto moderno y caluroso del verano. A diferencia del goth clásico, que se apoya en capas pesadas y maquillaje cargado, esta tendencia prioriza prendas ligeras, tejidos transpirables como encajes, gasas y algodón negro, y mantiene la esencia melancólica y dramática con un toque más fresco. Además, este look permite una identidad coherente durante todo el año, sin renunciar a la estética personal por el cambio de estación.

La tendencia que se ha puesto de moda este verano

¿Por qué escoger el negro en verano?

Esta elección no solo es una declaración de estilo, sino también de identidad. Muchas personas encuentran en el negro una forma de expresar su individualidad, su rebeldía frente a las normas tradicionales de la moda y una conexión estética con lo gótico, lo romántico o lo punk. Además, con los tejidos adecuados y el diseño correcto, el negro puede ser tan cómodo y ligero como cualquier otro color.

Los orígenes del Goth Girl Summer

Esta tendencia nace como evolución del estilo gótico tradicional, que tiene sus raíces en los años 80 con la escena post-punk británica. Con el paso del tiempo, se ha fusionado con elementos de la moda alternativa y la estética e-girl, y se ha popularizado gracias a plataformas como TikTok, Instagram y Pinterest.

El Goth Girl Summer es una respuesta contemporánea a la homogeneización de las modas estivales, una forma de resistir al mandato de los colores pastel y las prendas “alegres”, manteniéndose fiel a un estilo más introspectivo y alternativo.

Las características de la tendencia Goth Girl Summer

Esta tendencia de moda mantiene la esencia de la estética gótica, pero adaptada al contexto veraniego. Las principales características de esta nueva moda son:

Uso predominante del color negro: en todas las prendas y accesorios, aunque pueden integrarse detalles en blanco, rojo, púrpura o plata.

Tejidos ligeros: encaje, tul, gasa, algodón liviano, lino teñido de negro.

Cortes reveladores: tops cortos, vestidos con aberturas, transparencias y prendas sin mangas.

Accesorios icónicos: chokers, botas estilo combat, gafas de sol oscuras, paraguas victorianos, sombreros de ala ancha.

Maquillaje intenso o minimalista: labios oscuros, delineados marcados o, en contraste, rostros pálidos con toques naturales.

¿Por qué elegir el estilo Goth Girl Summer esta temporada?

Existen múltiples razones por las que muchas personas adoptan esta tendencia en los meses de calor:

Identidad personal: expresar una forma única de ver el mundo.

Coherencia estética: mantener el mismo estilo durante todo el año.

Contracultura: rechazar las normas impuestas por la industria de la moda.

Creatividad: experimentar con combinaciones distintas y originales.

Comunidad: sentir pertenencia a una subcultura global alternativa.

Algunas opciones de prendas y accesorios para este look

Si quieres armar un outfit fiel a esta estética, algunas opciones esenciales:

Tops de encaje en negro.

Vestidos negros con transparencias o cortes asimétricos.

Faldas plisadas o de vinilo.

Pantalones cortos con cinturones gruesos y cadenas.

Corsets ligeros.

Botas o plataformas negras.

Chokers con cruces o medallones.

Sombreros o boinas negras.

Medias de red o calcetines altos.

Gafas de sol oscuras o vintage.

¿Cómo combinar el Goth Girl Summer en diferentes ocasiones?

Este estilo es adaptable y se puede llevar tanto de día como de noche. Algunas ideas para tener en cuenta:

Para la playa: bikini negro con pareo de tul, sombrero de ala ancha y gafas oscuras.

Para un festival: shorts negros con crop top de encaje, botas y accesorios con cadenas.

Para el día a día: falda negra con blusa sin mangas, zapatillas negras y mochila con detalles góticos.

Para una cita nocturna: vestido midi ajustado, labios oscuros, tacones y clutch metálico.

¿Cómo tener un Goth Girl Summer exitoso?