Adiós a las bailarinas: Zara tiene la alternativa con estos 3 modelos de cangrejeras de piel

¡Primavera, al fin! Es ese momento del año en que los pies necesitan respirar después de todo el invierno metidos en botas y zapatos cerrados. Y, claro, es hora de decir adiós a las bailarinas, esas fieles compañeras que nos acompañaron durante toda la temporada fría. Pero, tranquila, no hay que lamentarse demasiado, porque Zara viene al rescate con tres modelos de cangrejeras de piel que son todo lo que necesitamos para hacerle frente a los primeros rayos de sol.

Antes de mostrarte las opciones que hemos preparado, hagamos un breve viaje en el tiempo hasta los años 50, cuando eran utilizadas originalmente por pescadores y trabajadores, especialmente en zonas costeras, debido a su diseño abierto y su resistencia al agua. Este calzado práctico y funcional se fue transformando, con el paso de los años, en un icono clave de la moda veraniega, ganándose un lugar en los armarios de muchas. Se distinguen por su estructura abierta, que permite que los pies respiren y se mantengan frescos durante los días calurosos, lo que las hace perfectas para esta época del año. Tradicionalmente hechas de plástico o goma, las versiones más actuales, como las que encontramos en Inditex, se presentan en materiales más sofisticados, como la piel o materiales sintéticos.

Cangrejeras de serraje de Zara

Sandalia plana cangrejera en serraje de Zara.

Este modelo, con un precio de 39,95 euros y confeccionado en piel de vacuno, es una verdadera joya para los días de primavera y verano, cuando el calor empieza a asomar y nuestros pies piden un respiro. Con un diseño clásico, nos encanta su acabado en serraje, un material suave y ligeramente texturizado que aporta un toque de sofisticación y elegancia, capaz de realzar cualquier conjunto.

Zapato tipo sandalia plana cangrejera en serraje.

La suela plana, de 1,5 cm de altura, garantiza comodidad para caminar durante horas sin perder estilo. Además, el acabado en punta redonda le da un aire moderno, haciéndolas aptas tanto para un look relajado de día como para un conjunto más chic cuando cae la tarde. Quedan de maravilla con prendas de líneas simples y colores neutros, como el tono beige que luce la modelo en la imagen. También puedes combinarlas con unos pantalones cortos de lino o un mono ligero para un paseo por la ciudad o una tarde de café con amigos.

Destalonadas en negro

Cangrejera destalonada en piel de Zara.

Ahora, pasemos al color que está de moda: el marrón chocolate, que se convierte en un lienzo versátil que puedes combinar con prácticamente cualquier prenda: desde unos jeans de corte recto hasta un vestido de seda. Este modelo de destalonado en piel, por 59,95 euros, es la pieza perfecta para redefinir tus outfits. Son ideales para complementar desde un look profesional de oficina hasta un conjunto más relajado para la tarde.

De cuña

Cangrejera de cuña de Zara.

Para las más atrevidas, traemos esta opción de cuña (39,95 euros) es todo lo que necesitas. Con un detalle trenzado en la parte delantera, aporta ese toque artesanal que convierte a tus pies en la estrella del look. Lo que realmente hace que este calzado se lleve todos los aplausos es su tacón en cuña de 7 cm, que no solo te da un poquito de altura, sino que te permite caminar como una reina sin necesidad de convertirte en una contorsionista. La cuña ofrece comodidad y estabilidad, algo que otros tacones no pueden prometer. Aparte de eso, el cierre con tira y hebilla metálica ajustable en el tobillo asegura que no se deslicen mientras haces tus movimientos más atrevidos.

Detalle de parte delantera en trenzado.

Estas cangrejeras son ideales para quienes les gusta arriesgar y combinar lo elegante con lo cómodo. Perfectas con faldas midi o pantalones de tiro alto, no solo complementan tu look, sino que lo elevan a otro nivel.