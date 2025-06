5 básicos de Zara que hoy ya tengo en la cesta y me van a salvar el verano

Aunque la temporada estival es época de salidas y fiestas, también nos gusta ir bien cómodas durante el día. Para una jornada de playa, en la oficina, de fin de semana rural o bien para ese cambio de estilo que quieres con el fin de ir siempre más casual. Tenemos los 5 básicos de Zara para este verano. ¿Los apuntas?

Pronto vendrán las rebajas así que todas estas prendas estarán más baratas a finales de junio. De todas formas, si las quieres no te esperes y cómpralas antes. No se sabe fecha exacta de las rebajas de Inditex, pero es posible que gire en torno al 24, 25 de junio. No te duermas y estate bien atenta en su web y especialmente dentro de la aplicación donde es posible que los descuentos vengan mucho antes. De momento, tienes tales prendas básicas que sabes que necesitas.

Anota: 5 básicos de Zara para este verano

Shorts mini fluido

Short confeccionado en tejido fluido. Tiro medio con cintura elástica. Bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en espalda. Bajo con aberturas y botones en lateral. Es la prenda ideal para el verano con el fin de estar fresquita tanto en casa como si te lo pones en una terraza. También apto para la playa.

Materiales

84% modal

16% poliéster

Cómo cuidar de esta prenda

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 150 º C

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Secar en superficie plana

Cuál es el precio del short

Lo tienes a un precio de 19,99 euros en dos colores: plomo y piedra.

Sandalia tiras finas piel: 5 básicos de Zara

Zapato tipo sandalia plana piel. Tiras finas delanteras con detalle metálico. Tira trasera con cierre mediante hebilla metálica y elástico. Acabado en punta redonda. Altura suela: 1 cm. Se va a convertir en un básico de este verano en cada una de tus salidas.

Materiales

Corte: 100% piel ovina

Forro: 100% poliuretano

Suela: 100% poliuretano termoplástico

Plantilla: 90% poliuretano, 8% poliéster y 2% elastano

El precio de estas sandalias en color negro es de 35,95 euros en varias tallas.

Bolso mini shopper cuerpo trenzado

Bolso formato mini shopper en cuerpo trenzado. Detalle de tiras con hebilla en la parte delantera. Asas de mano y asa bandolera extraíble. Bolsillo interior de cierre con cremallera. Cierre mediante imán. Alto x Ancho x Fondo: 17 x 22 x 9 cm.

Es versátil porque te sirve tanto para de día como si vas a cenar. Si lo quieres llevar en un paseo por la playa también es factible.

Materiales del bolso

Exterior: 100% papel y 100% poliuretano

Asa larga: 80% poliéster y 20% poliuretano

Forro: 100% algodón

Contiene al menos: 80% poliéster reciclado certificado RCS

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

El precio de este bolso es de 29,95 euros y lo tienes en la web y tiendas físicas de Zara.

Vestido halter frunces

Vestido midi confeccionado en tejido fluido. Cuello halter ajustable con lazada. Un vestido negro es el básico de todos los tiempos que no te puedes perder porque lo llevas en cualquier momento del día.

Material del vestido

100% liocel

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 150 º C

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

El precio de este vestido es de 29,95 euros en variedad de tallas.

Top punto con lino: 5 básicos de Zara

Top confeccionado con lino de escote pico y tirantes finos. También es una prenda realmente versátil que te ofrece días de verano fantásticos. Va bien con jeans y también con faldas midi algo más elegantes.

Si te gusta el top, estás de suerte porque lo tienes en oferta. si antes costaba 19,95 euros, ahora está a 12,99 euros gracias al descuento del -34%. Las tallas que quedan en la web van de la S a la XL, es el momento de tener una prenda más barata antes de las rebajas.

Con estos 5 básicos del verano de Zara tienes variedad de prendas para llevar donde quieras. Son cómodas y versátiles. Además hay mucha más ropa de diversos estilos dentro de la web o bien en sus tiendas físicas.