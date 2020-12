La reina Letizia, también reina de tendencias ha tenido que cambiar estilísticamente. Pese a que ha sido siendo fiel a sus gustos por la moda, lo cierto es que la mujer del rey Felipe VI ha tenido que adaptarse a la nueva situación sanitaria causada por el coronavirus. Enfermedad que ya lleva un año en nuestras vidas. Para ello, la consorte ha optado durante estos meses por lucir looks de otras temporadas o reciclar conjuntos con los que ya la hemos podido ir viendo en otras ocasiones. Gesto de lo más aplauidido. Por lo tanto, se puede decir que doña Letizia ha optado por volver a repetir sus outfits en la gran mayoría de actos públicos a los que ha asistido, cerca de un 95% de los casos frente a un 5% que correspondería a prendas nuevas.

Cuando se inició la desescalada y las restricciones impuestas por el gobierno fueron cesando, la reina Letizia apareció junto al rey Felipe. Ambos con sus reglamentarias mascarillas. Ejemplo de royals que cumplen las normas, pues no se puede decir lo mismo del príncipe Guillermo y Kate Middleton o Máxima y Guillermo de Holanda. Este fue el principio del fin para la temporada de ropa de doña Letizia, pues empezó a reciclar looks cada vez que tenía una cita en su agenda. De hecho, han sido contadas las ocasiones en las que se le ha podido ver luciendo un estreno, pues ha demostrado que está muy concienciada con la situación actual debido a la crisis sanitaria y económica que hay.

En la imagen superior se puede ver cómo doña Letizia luce un vestido de corte midi de falda estilo ‘lady’ con un llamativo estampado de colore de Carolina Herrera. Este modelo lo ha lucido este mismo año en la audiencia de los premios Princesa de Asturias, pero no ha sido la única vez que se ha decantado por este elegante dieseño al que tanto cariño le tiene. Este look ya lo estrenó el pasado año durante la exposición ‘Sorolla: Spanish master of light’ en Londres.

Fue durante sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca donde la consorte estrenó algunos diseños. En su primera aparición se decantó por un vestido rojo de corte midi con cintirón incluido de uno de sus diseñadores de cabecera, Adolfo Domíngues. Una pieza que pese a ser de estreno era de rebajas. Este no fue el único look de estreno de la Reina durante esos días por el archipiélago balear. En otra de sus visitas, se mimetizó con la isla y se decantó por un vestido blanco ibicenco de la diseñadora Charo Ruiz, el primero que tiene de esta firma. Fue en su visita a la necrópolis, el museo de Puig de Molina y el casco de San Antoni en Ibiza donde pudo lucir esta prenda tan veraniega. Para visitar la Ciutadella, Letizia recurrió al estilo de moda Adlib y para aquel día se enfundó en un vestido blanco de tirantes con el cuerpo de nido de abeja y falda calada. Este diseño también era la primera vez que lo veíamos. De esta manera, se puede decir que la consorte estrenó algunas de sus prendas de este 2020 durante su estancia en Palma de Mallorca, ya que en los actos que han ido teniendo lugar tras estos especiales días, doña Letizia ha seguido su fórmula del reciclaje.

Desde ‘Look’ hemos recopilado algunos conjuntos de la reina Letizia que ya ha llevado en otras ocasiones a lo largo de este atípico 2020. ¿Repetirá modelito en su primera aparición pública en la Pascua Militar 2021? Empieza la cuenta atrás para ver cómo la mujer del rey Felipe sorprende con los estilismos de cara al nuevo año.