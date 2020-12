Los duques de Cambridge continúan con su tour a través del Royal Train que pertenece a la reina Isabel II. Un viaje que ha hecho historia al ser de los primeros en romper la tradición de que solo se podían subir a este tradicional transporte lo antiguos miembros de la realeza. Recordar que Meghan Markle también tuvo el honor de viajar junto a la Reina al poco tiempo de casarse con el príncipe Harry. Una gira que tiene como finalidad agradecer y apoyar el esfuerzo de los profesionales de los diferentes sectores durante la crisis sanitaria en la que se ha visto el mundo entero. Este martes 8 de diciembre, Kate Middleton y el príncipe Guillermo han llegado hasta la última parada de esta intrepidante travesía donde han podido visitar el castillo de Cardiff.

Para la ocasión, la futura heredera a la Corona ha optado por un color que se ha convertido en la verdadera obsesión de la reina Letizia. Se trata del color rojo, ese que en tantas y tantas ocasiones ha lucido. Kate Middleton, impecable como siempre ha optado por la misma formula de siempre cada vez que se acerca el invierno: el dress code. La mujer del príncipe Guillermo ha lucido un elegante abrigo largo de estilo entallado de uno de sus diseñadores de cabecera, Alexander McQueen. Una prenda que ya estrenó el pasado mes de octubre.

Pese a que no se ha podido ver con claridad el look que ha llevado bajo este atuendo, gracias a algunos de sus movimientos al caminar se ha podido descubrir las prendas que han conformado este outfit de inspiración navideña. En la parte superior, un jersey de cuello cisne en color negro conjuntado con una falda midi de cuadros de Emilia Wickstead. Este estampado ha combinado a la perfección con la llamativa bufada de tartán rojo de Ralph Lauren.

En cuanto a los accesorios, la duquesa de Cambridge ha optado por lucirlos todos en color negro, haciendo uso de la típica frase de los amantes de la moda, ‘menos es más’. Guantes, minibolso de Grace Han y unas botas de estilo OTK con tacón completaban el conjunto con el que ha triunfado en su última visita. Sin embargo, es necesario mencionar que en cuanto al beauty look se pude decir que Kate Middleton ha seguido la misma línea basada en la sencillez. El make up en tonos tierra y un semirecogido que ha dejado ver sus pendientes dorados de Spells of Love.

Por otro lado, el príncipe Guillermo se ha decantado por unos básicos que no pueden faltar en su extenso vestidor real. Unos pantalones de tela en azul marino que ha cominado con un abrigo tres cuartos de paño, bufanda de cuadros con detalles rojos y verdes y unos zapatos en color marrón.

Pese a la buena intención de este viaje por Reino Unido donde han podido recorrer algunos puntos de diferentes localidades de Inglaterra, Escocia y Gales, el matrimonio también ha obtenido una serie de críticas. Los gobierno locales no han encajado muy bien la visita de los duques de Cambridge. Y el ministro de sanidad galés Vaughan Gething ha dicho este martes que se eviten «las visitas innecesarias». «Su visita no debe ser usada como excusa para que la gente diga que no entiende lo que se les pide», expresó en declaraciones a la BBC.