El coronavirus está causando estragos en todas las partes del mundo. Pese al avance de la pandemia en esta segunda ola, Reino Unido ha podido celebrar el tradicional acto del Día del Armisticio. Aunque eso sí, ha estado marcado por las restricciones sanitarias por la Covid-19. Esta fecha, importante para los británicos rinde homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que llegó a su final el 11 de noviembre de 1918. Este año como novedad Kate Middleton ha sido la gran protagonista de la jornada, ya que es la primera vez en este acto en la que toda la atención se dirige a ella tras la ausencia de Meghan Markle. De esta manera, tampoco se podrá disfrutar del duelo de estilo de las duquesas.

Para la especial ocasión, Kate Middleton ha lucido de riguroso negro, tal y como dictamina el protocolo. Sin embargo, ha querido ser fiel a su estilo y ha optado por el ‘dress code’ formado por un abrigo de estilo militar muy similar a la del pasado año con el detalle de los flecos en los hombros, firmado por Alexander McQueen. Tampoco han faltado las tres flores rojas en forma de broche-símbolo que representan a las flores que brotaron de los campos arrasados de Flandes- que Camilla de Cornualles y la reina Isabel II también han lucido. Sin duda, una de las sorpresas de la ceremonia ha sido la presencia de la monarca, ya que al considerarse factor de riesgo todo apuntaba a una posible ausencia.

La mujer del príncipe Guillermo y futuro heredero a la corona británica ha rematado el look con un sofisticado tocado, unos pendientes de perla en color blanco del joyero real y un recogido. ‘Uniforme’ que han seguido -pero con estilos diferentes- el resto de las mujeres de la realeza que han asistido al acto, ya que este año ha sido de aforo reducido y celebrado en la intimidad.

Con estrictas medidas de distanciamiento social se ha llevado a cabo el Día del Armisticio este 2020, pero hay un detalle que no se ha podido pasar por alto, y es que ninguno de los asistentes han llevado al reglamentaria mascarilla para así protegerse del virus que se ha cobrado la vida de miles de personas. Si hace unos días, la reina Isabel II optaba por este complemento cuando asistió al acto homenaje en la tumba del Guerrero Desconocido, esta vez ha decidido prescindir de él.

No obstante, sí ha habido minuto de silencio sobre las 11:00 de la mañana, pero no habido desfile y no se ha podido ir a visitar el Cenotafio. Sin embargo, el citado monumento ubicado en la calle Whitehall ha sido donde han depositado las flores las autoridades y los miembros de la Familia Real.