Urdangarin, el otro protagonista del debut de doña Letizia en Oviedo en 2004

La ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Príncipe de Asturias de 2004 marcó un antes y un después. De la misma manera que en 2019 la presencia de Leonor supuso un nuevo comienzo y tras la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado se modificó el nombre de la organización a tenor de su nueva presidenta de honor, 2004 supuso el año del debut de doña Letizia como princesa consorte.

Pocos meses después de su boda y todavía abrumada por sus nuevas circunstancias, la asturiana acompañó al entonces heredero a Oviedo, su ciudad natal, donde fue recibida entre aplausos y vítores. Doña Letizia se mostró sonriente a la llegada al Teatro Campoamor, vestida con un elegante conjunto de Felipe Varela cuyo estilo nada tiene que ver con los diseños por los que apuesta ahora. El cabello recogido en una coleta muy rizada y los pendientes de diamantes que llevó el día del sí, quiero hicieron el resto. Durante la ceremonia, a la princesa se la vio muy emocionada, con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos, sobre todo cuando don Felipe se refirió a ella en su discurso y la audiencia empezó a aplaudir.

Los Reyes en Oviedo en 2004. (Foto: Gtres)

Aunque fueron los recién casados los que acapararon todas las miradas en la alfombra roja del coliseo ovetense -todavía no era azul como ahora-, a don Felipe y doña Letizia les acompañó la Reina Sofía. La madre de Felipe VI ha sido fiel a los premios de la fundación desde su origen y solamente ha faltado en contadas ocasiones. Su posición en la ceremonia ha variado a medida que ha pasado el tiempo y ha ido cediendo todo el protagonismo a la nueva generación. Primero acudía junto a Juan Carlos I y el príncipe Felipe; después la imagen cambió y era ella la única que arropaba al actual monarca. Hasta la llegada de doña Letizia y la incorporación de Leonor y Sofía a los actos en Oviedo.

Urdangarin en el Teatro Campoamor

Sin embargo, en 2004 doña Sofía contó con un inesperado escudero. Por motivos que ahora mismo no conocemos, el ex marido de la infanta Cristina acompañó a su suegra en la entrega de los premios en la que debutó la Reina Letizia. Urdangarin llegó al Teatro Campoamor en el mismo vehículo que doña Sofía, pero intentó no acaparar las miradas.

Urdangarin en un lateral en el Teatro Campoamor. (Foto: FPA)

Si repasamos el vídeo de la ceremonia podemos ver cómo el ex cuñado de Felipe VI se colocó en un segundo plano a las puertas del teatro, incluso fuera de la alfombra roja. Eso sí, estuvo sentado al lado de la Reina Sofía durante todo el desarrollo de la ceremonia.

Urdangarin a su llegada al Teatro Campoamor en 2004. (Foto: FPA)

Aunque, como hemos dicho, Urdangarin estuvo al lado de la Reina Sofía durante el acto, una vez finalizado también bajó para encontrarse con don Felipe y doña Letizia. Sin embargo, mientras que la madre del Rey saludó muy cariñosa a ambos, el ex duque de Palma intentó quedarse a un lado.

En aquel momento la relación de los Reyes con el matrimonio Urdangarin era buena, ya que todavía quedaban años para que estallara el caso Nóos y se tuviera que establecer un cordón sanitario para evitar que la polémica salpicara a don Felipe y a doña Letizia. De hecho, el actual jefe del Estado tenía un vínculo especial con su hermana Cristina e incluso fue Urdangarin el encargado de comprar la sortija de pedida de la Reina. Un anillo que nunca más se ha puesto.