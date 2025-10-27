En 1988 y con 20: los Premios Príncipe de Asturias que marcaron el debut en solitario de Felipe VI

A punto de cumplir 20 años y ya en la etapa final de su formación militar, el protagonismo institucional de la princesa Leonor es cada vez mayor. Aunque todavía quedan años para que tenga un equipo propio y una agenda continuada, su rol a nivel oficial va concretándose con el paso de los años. Esto hace necesario que los Reyes y, sobre todo, el Rey Felipe, vayan dando pasos atrás para ceder el testigo a la heredera.

Ya el pasado año en la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias el monarca explicó que había sido su hija la encargada de la laudatio a los galardonados, así como de convocar los premios de esta edición que acaba de concluir. Hace unos días, en el Teatro Campoamor, un emocionado Felipe VI expresó su intención de ceder el testigo a la princesa, aunque dejó claro que no iba a desvincularse del trabajo de la fundación y que continuaría visitando Asturias.

El Rey Felipe con la princesa Leonor en Oviedo. (Foto: Gtres)

«Me corresponde -creo yo- ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la Corona y como presidenta de honor de la fundación desde hace 11 años. Naturalmente, esto lo digo con emoción -de padre y de Rey- y, desde luego, con la intención firme de mantenerme vinculado a los premios, a la fundación y a Asturias: una tierra querida de la que no puedo concebir (¡y menos la Reina!) estar lejos. Es tanto el afecto que recibimos, son tantos los recuerdos y vivencias, que veo difícil corresponder justamente. Pero ya saben en la fundación (¡y lo sabe Leonor!) que -presente o nо- estaré siempre comprometido con sus objetivos, sus valores y su futuro», dijo el monarca en su discurso, más breve este año que el de la princesa.

No se sabe de momento si el próximo año veremos en solitario a la heredera en la tribuna principal del Teatro Campoamor, aunque todo apunta a que podría ser así. No obstante, esto no significa que sus padres o su hermana no vayan a acompañarla. Es posible que decidan ocupar un lugar diferente, en uno de los palcos, como ha hecho la Reina Sofía a lo largo de los últimos años.

El estreno en solitario del Rey Felipe

Tal como expresó el Rey Felipe en su discurso, lleva casi 45 años presidiendo la ceremonia de entrega de los galardones, desde su estreno en 1981, a la misma edad que lo hizo Leonor. La diferencia fundamental con ella es que él se ausentó el año que estuvo estudiando en Canadá -curso 1984/1985-.

El Rey Felipe en 1986 en Oviedo. (Foto: FPA)

Don Felipe debutó en solitario en 1986 tras haber cumplido pocos meses antes la mayoría de edad y haber jurado la Constitución ante las Cortes. Para los premios -que entonces se llamaban Premios de la Fundación Principado de Asturias-, era la sexta edición. En su discurso el príncipe se refirió a su compromiso con su rol institucional, aún más firme tras haber prestado juramento ante las Cortes. A su lado no estuvieron ni su padre ni su madre. Sin embargo, un año después, en 1987, volvió a contar con la compañía de los Reyes Juan Carlos y Sofía en la mesa presidencial.

El Rey Felipe en 1987 en Oviedo. (Foto: FPA)

Sin embargo, en 1988, don Felipe volvió a presidir la ceremonia en solitario y, a partir de ese momento, lo haría siempre así hasta 2004, cuando la Reina Letizia -entonces princesa de Asturias-, se sumó a esta cita tan importante. Por tanto, el monarca tenía la misma edad que ahora va a cumplir la princesa Leonor cuando empezó a acudir en solitario a los premios. En aquella edición, los galardonados fueron, entre otros, Carmen Martín Gaite y José Ángel Valente, Juan Antonio Samaranch, Jorge Oteiza y Óscar Arias. Estuvo varios años asistiendo solo, pero en 1991 doña Sofía volvió a Oviedo, eso sí, pasó de la mesa presidencial al palco, desde donde sigue disfrutando del acto.