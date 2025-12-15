Louis Ducruet, hijo de Estefanía de Mónaco, víctima de una agresión: "Temí por mi vida"

Louis Ducruet, el hijo de Estefanía de Mónaco, resultó víctima de una agresión junto a dos amigos el pasado 12 de diciembre durante el partido de la Liga de Campeones entre el AS de Mónaco y el Galatasaray. Según recogen medios locales, el sobrino del príncipe Alberto y dos de sus amigos fueron atacados por un grupo de aficionados del club turco, quienes han sido condenados a pena de prisión suspendida. Concretamente, dos hinchas del Galatasaray, los cuales da la casualidad de que son padre e hijo, fueron juzgados por «lesiones, violencias o agresiones intencionadas que provocan una incapacidad laboral de menos de ocho días».

Louis Ducruet. (Foto. Gtres)

Así, ahora los dos se enfrentan a una condena de dos meses de prisión, junto a tres años de prohibición de entrada al principado. Además, estarían obligados a pagar nada menos que 1.000 euros a Louis Doucret y a uno de sus amigos en concepto de daño moral. Sin embargo, también hubo una tercera persona agredida que no llegó a demandar por miedo a las posibles represalias. Unos hechos que tuvieron lugar justo en el palco VIP del estadio Louis-II, zona que aquella noche se encontraba ocupada por seguidores del club turco.

Louis Ducruet en un acto. (Foto: Gtres)

Dos versiones que contrarrestan con fuerza

Tal y como explicaba el joven de 33 años, llegó a recibir «golpes en la cara, en el torso y en los brazos». «Los guardias de seguridad y otros simpatizantes turcos intervinieron en el momento justo porque bajé la guardia y vi al hijo con el puño cerrado, para golpearme», relataba en la sede judicial. «Temí por mi vida porque si me hubieran golpeado, me habrían dejado inconsciente en el suelo. Tenía miedo de que me lincharan», se ha lamentado. Aunque su versión contrarresta bastante con la de uno de los acusados, Salman B., quien sostiene que en ningún momento llegó a ponerse agresivo.

Es más, él asegura que fue el sobrino del príncipe Alberto el que daba el primer paso, lo que le llevaba a actuar en defensa propia. «Me estaba estrangulando», sostiene en su versión. Por otro lado, su padre, Hassan B., dejaba entrever que nunca había golpeado a nadie en su vida, y que tan solo intervino para sacar a su hijo de esa situación.

Louis Ducruet y su esposa, Marie Chevallier. (Foto: Gtres)

Florestan Bellinzon, presidente del tribunal penal, fue el encargado de reconstruir toda la secuencia durante la vista. Según su relato, durante el partido se produjeron «numerosos altercados verbales y una discusión semifísica, del tipo hombro con hombro». De igual modo, añadía que «una vez finalizado el encuentro, -cuando los amigos de Louis Ducruet se dirigían a los baños-, Salman B. habría dicho algo en turco que uno de ellos interpretó como agresivo, y fue entonces cuando comenzó la pelea».

Además, también contaron con el testimonio de otros testigos como un voluntario de la Cruz Roja monegasca, quien presenció el altercado y aportaba más información al respecto. Aunque, al final, serán las pruebas médicas las que resulten determinantes, sobre todo porque Doucret y sus amigos presentaban lesiones en varias partes del cuerpo.