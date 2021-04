Ayer por la tarde el Palacio de Buckingham confirmaba los detalles de la despedida a Felipe de Edimburgo. El funeral por el marido de la reina Isabel tendrá lugar el sábado a las 15:00 horas en Windsor y solo podrán asistir 30 personas, debido a la situación actual. Una realidad que probablemente habría complacido al Príncipe, ya que siempre prefirió unas exequias discretas. Además, se ha revelado que él participó en el plan de organización del sepelio.

Sin embargo, en la reducida lista de invitados hay una ausencia que ha llamado especialmente la atención. Al margen de la relativamente incómoda situación que ha generado la marcha de los duques de Sussex de “La Firma”, entre los que van a acudir al sepelio no está la que fuera mujer del príncipe Andrés, Sarah Ferguson.

A pesar de que desde hace años el duque de York y su exmujer mantienen una excelente relación e incluso residen juntos, el príncipe Felipe nunca perdonó a Ferguson su desliz en la década de los noventa, algo que la Reina sí ha hecho. Prueba de ello son las numerosas ocasiones en las que Fergie le ha dedicado unas bonitas palabras a la que fuera su suegra. De hecho, en ocasiones la monarca ha invitado a Sarah durante las vacaciones pero esta ha tenido que interrumpirlas si llegaba el duque de Edimburgo, que no quería verla bajo ningún concepto.

Esta conflictiva relación se remonta al año 1992, cuando los York anunciaron su separación y, posteriormente, en 1996, el divorcio por un escándalo relativo a una infidelidad de la Duquesa con el asesor financiero John Bryan. La pareja fue fotografiada mientras él le chupaba los dedos de los pies. Algo que el duque de Edimburgo nunca ha podido perdonarle.

Aunque por ahora no se ha ofrecido una explicación oficial relativa a la ausencia de Sarah Ferguson en el sepelio, todo apunta a que se debe a esta cuestión, pero también hay que tener en cuenta que Autumn Phillips, exmujer de Peter Phillips, sobrino de la reina Isabel, tampoco va a asistir y eso que la pareja aún no ha firmado el divorcio. ¿Significará entonces que el criterio es solo los miembros estrictos de la familia real o habrá una intención más allá en el caso de Sarah?. No olvidemos que la exmujer del príncipe Andrés sí que ha estado presente en algunas de las citas más importantes de los Windsor de los últimos años, como fueron la boda de los duques de Sussex o la de Lady Gabriella Windsor. No obstante, a la de los duques de Cambridge hace casi diez años en Westminster no se la invitó.