Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria: una expareja ejemplar

Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal fueron la pareja perfecta y como no podía ser de otra forma terminaron la relación en los mismos términos. La noticia salió a la luz en octubre de 2009, cuando la Familia Real búlgara emitió un comunicado asegurando que no habían perdido la esperanza y que esperaban que Kyril y Rosario superasen «todas sus diferencias». Lo cierto es que llevaban un tiempo en crisis, pero los rumores tardaron en cobrar fuerza. Durante unos meses muchos periodistas pensaron que las sospechas no eran ciertas, pero más adelante comprobaron que todo era verdad.

Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria fueron una de las parejas más glamurosas de la realeza europea, de hecho su boda todavía sigue dando mucho de qué hablar. El evento se celebró en Palma de Mallorca el 15 de septiembre de 1989 y fue la primera boda en la familia del rey Simeón de Bulgaria, por eso generó tanta repercusión. La ceremonia tuvo lugar en la capilla de Santa Ana del Palacio Real de la Almudaina a última hora de la tarde y muchos medios se desplazaron hasta allí para cubrir el acto. En España tuvo mucho interés porque los enamorados eran íntimos amigos de los reyes Felipe y Letizia, por entonces Príncipes de Asturias.

Kyril de Bulgaria con un traje oscuro / GTRES

La exmujer de Kyril, mallorquina de nacimiento, pertenecía a una de las mejores familias de la isla y gracias a su boda se convirtió en princesa de Preslav. Veinte años después anunció que iba a separarse, pero prometió que el proceso iba a ser amistoso y es cierto que ha cumplido con este objetivo. Nunca se ha escuchado un mal comentario al respecto y han llevado el divorcio en la más estricta intimidad, teniendo en cuenta que algunos datos han trascendido porque eran una pareja muy querida y respetada.

Kyril de Bulgaria estuvo muy enamorado

Kyril de Bulgaria en la boda de su hija Mafalda / Gtres

Kyril tenía veinticinco años cuando se casó y era el segundo de los cinco hijos de los reyes de Bulgaria, Simeón y Margarita. La prensa le coronó como uno de los solteros de oro más importantes de la época. Era atractivo, educado, inteligente y muy elegante, así que su llegada al Palacio de la Almudaina no dejó indiferente a nadie. Hizo el famoso paseíllo acompañado de su madre Margarita Gómez-Acebo, prima del duque de Badajoz. El novio eligió para la ocasión un chaqué negro que combinó con una camisa blanca, pero lo más llamativo fue el peinado: se engominó el pelo para atrás como si fuera una estrella de cine.

Por su parte, Rosario tenía veinte años y estaba estudiando arte, por eso le dio tanta importancia a la carga histórica de la capilla en la que se dio el ‘sí, quiero’. Entró acompañada de su padre, el prestigioso empresario Miguel Nadal Bestard. Entre ellos siempre hubo una complicidad que quedó patente en este momento, a pesar de que todos los invitados se fijaron en su exclusivo vestido de novia. Era un traje diseñado por el modisto Gustavo Puente con cuello chimenea y mangas francesas.

Siguieron conservando el mismo grupo de amigos

Kyril de Bulgaria con su exmujer / GTRES

A la boda de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal. Asistieron las Casas Reales más importantes de la época, pero también todos aquellos que pertenecían al estrecho vínculo de amistades de los enamorados. Después de la ruptura continuaron teniendo tan buena relación que siguieron compartiendo el mismo grupo de amigos. Al hablar del famoso enlace matrimonial, es imposible no destacar la lista de asistentes. Por allí se dejaron ver rostros tan influyentes como la princesa Irene de Grecia, hermana de Doña Sofía, los barones Thyssen, Pitita Ridruejo y el heredero del trono de Marruecos, Mohamed VI, entre otros.

Como no podía ser de otra forma Juan Carlos I y doña Sofía también estuvieron en el evento, igual que las infantas Elena y Cristina y Felipe VI. De hecho este último fue testigo del novio porque disfrutaban de una bonita amistad.