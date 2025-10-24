Rojo España y Azul Asturias: la influencia de la Reina en los looks de Leonor y Sofía

La Familia Real dio el pistoletazo de salida a las actividades con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias este jueves en Oviedo asistiendo al tradicional concierto previo en el Auditorio Príncipe Felipe. Un acto en el que los Reyes y sus hijas derrocharon cercanía y complicidad y en que se dieron un baño de masas. Decenas de personas se acercaron hasta allí para poder ver a la Familia Real al completo en una de las citas más importantes de su agenda.

Este viernes, los compromisos oficiales han continuado con una serie de audiencias en el Hotel de La Reconquista que, un año más, se ha convertido en la base de operaciones de las actividades de la fundación durante estos días. A pocas horas de la celebración de la ceremonia de entrega de los galardones, los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido primero a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo. Después han mantenido un encuentro con el Hijo Predilecto 2025 y los Hijos Adoptivos 2025, así como con los galardonados con las Medallas de Asturias de 2025. Para terminar la jornada, la Familia Real ha compartido un rato con los premiados de este año y con miembros de los patronatos de la fundación y los presidentes de los jurados.

Ha sido entonces cuando hemos podido ver por primera vez tanto a los Reyes como a la princesa Leonor y a la infanta Sofía saludar a los galardonados de este año, entre los que se encuentran la ex deportista Serena Williams o el escritor Mario Mendoza. Por cierto, en su discurso en la entrega de los Premios Princesa de Gerona el pasado verano, Leonor hizo una breve alusión a la obra del literato y dijo que estaba leyendo La ciudad de los prodigios.

Una mañana intensa para la Familia Real previa a la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar esta tarde en el Teatro Campoamor y en la que, al igual que el pasado año, la princesa Leonor tendrá un rol aún más protagonista. Ella fue la encargada en 2024 de tomar el testigo de Felipe VI en la laudatio a los galardonados y así va a ser ya en el futuro, aunque por ahora todo apunta a que tanto los Reyes como la infanta Sofía seguirán asistiendo a la cita anual en Oviedo.

El look de la princesa Leonor

Después del elegante estilismo que Leonor escogió para el primer acto en Oviedo -con una preciosa chaqueta de Armani-, la princesa ha apostado en esta ocasión por un conjunto de dos piezas de color azul marino oscuro. La chaqueta es de estilo oversize con un diseño cruzado con solapas anchas con bolsillos incorporados. Por otro lado, el pantalón, de la misma tela del traje, es de corte recto y clásico, ligeramente holgado. Un conjunto que, sin duda, transmite una imagen de elegancia y sobriedad perfecta para el acto.

La elección de la Reina Letizia

En el caso de doña Letizia, la esposa de Felipe VI ha recurrido a su predilección por los trajes, luciendo un dos piezas de estilo sastre en color gris compuesto por una blazer con botones negros destacables y un pantalón del mismo tono y tejido. Lo ha acompañado con una básica oscura, un maquillaje natural y unas joyas sencillas.

Sin duda, la elección de la esposa del monarca no ha sido aleatoria, ya que, además de ajustarse a la ocasión, también ha pasado a un segundo plano frente a sus hijas. Y es que se podría decir qua ha preferido que la princesa y la infanta sean las protagonistas estilísticas de la jornada, optando por un sencillo traje que no llama la atención ni por su color ni por su forma, a pesar de ser elegante y adecuado.

El estilismo de la infanta

La infanta Sofía fue, sin lugar a dudas, la que más sorprendió con su elección estilística en el concierto que se celebró este jueves. La hija menor de los Reyes derrochó elegancia y sofisticación con un precioso mono de color negro de Boss que combinó con bailarinas destalonadas de Pretty Ballerinas y dos piezas del joyero de la Reina -un brazalete y una sortija-.

Para esta mañana de audiencias, Sofía tampoco ha pasado desapercibida. Siguiendo los pasos de su madre y de su hermana, también ha lucido un traje de sastre, demostrando una vez más su refinado gusto. En su caso, ha apostado por un elegante conjunto rojo, rematado con botones dorados que aportan un toque distinto. El look lo ha completado con unas sandalias de color nude con un sutil tacón cuadrado. .