El tierno retrato con el que el Principado de Mónaco celebra el 11 cumpleaños de Jacques y Gabriella

Jacques y Gabriella de Mónaco celebran hoy un día muy especial, y es que los hijos de los príncipes Alberto y Charlène cumplen 11 años. Una fecha muy señalada y que desde el Principado de Mónaco no han dudado en festejar con un nuevo retrato de los dos hermanos juntos, el cual también evidencia lo mucho que han crecido.

«Un muy feliz cumpleaños al príncipe Jacques y a la princesa Gabriella, que celebran su 11 cumpleaños hoy», han compartido en la cuenta oficial de Instagram tanto en francés como en inglés.

A su corta edad, no cabe duda de que los pequeños tienen el futuro de los Grimaldi en sus manos, además de ir cobrando cada vez un mayor protagonismo durante los actos institucionales. Es más, la pequeña Gabriella se ha convertido ya en todo un icono de estilo, capaz de competir incluso con la mismísima Grace Kelly. Sobre todo, porque cuenta con un armario de lujo donde destacan prendas y marcas tan exclusivas como Gucci, Dior, Dolce & Gabbana.

Los príncipes Charlène y Alberto de Mónaco junto a sus hijos. (Foto: Gtres)

Dos mellizos con personalidades muy diferentes

La influencia de Charlène tanto en el estilo como en la personalidad de su hija es más que evidente. Es más, muchos ven a la pequeña bastante parecida a ella, aunque los dos hermanos poco a poco van forjando su propio carácter. «Son bastante diferentes. Jacques es más… no diría introvertido, sino más reservado, un poco más cauteloso. Gabriella es más extrovertida. ¡Ya tiene un carácter fuerte!», señalaba al respecto Alberto de Mónaco en una entrevista.

Jacques y Gabriella de Mónaco. (Foto: Gtres)

Sea como sea, este año ha supuesto un verdadero punto de inflexión para ambos. Y es que han atendido actos históricos y de gran relevancia como la visita de Estado que hicieron Emmanuel Macron y su esposa a Mónaco, e incluso han acompañado a sus padres durante el viaje oficial que hicieron a Bretaña. Ese era también su primer viaje al extranjero, por lo que adquiere todavía más simbolismo.

El importante rol de Jacques y Gabriella

Los propios príncipes se han volcado al máximo con ellos, ya que tratan de inculcarles poco a poco las responsabilidades que deberán atender en un futuro. Por ejemplo, será Jacques el que tenga un rol de mayor peso institucional, separando su educación de Gabriella, quien se convertirá en un apoyo fundamental durante toda esa etapa. «Esto no se puede hacer de manera formal con un «siéntate aquí» o un «esto es lo que hay que hacer». Pienso que hay que proceder con pequeñas pinceladas», contaba Alberto.

Alberto de Mónaco tiene un gesto cariñoso con su hija en público. (Foto: Gtres)

De momento, ambos son demasiado jóvenes como para tener que preocuparse por esos detalles, por lo que sus padres procuran que disfruten al máximo mientras puedan. Y es que la prioridad de Gabriella y Jacques sigue siendo formarse en el colegio, concretamente en la institución privada Fraçois d’Assise-Nicolas Barré (FANB). Ubicado muy cerca del palacio Grimaldi, los dos niños están allí matriculados desde el 2021, donde comparten tiempo y espacio con otros 1.170 alumnos.