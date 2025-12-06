El armario de lujo de Gabrielle de Mónaco con 10 años: Gucci, Dior y mucho estilo

Gabriella de Mónaco se ha convertido en un verdadero icono de estilo con apenas 10 años, y es que la hija de Charlène y Alberto de Mónaco cuenta con un armario de lujo con marcas tan exclusivas como Gucci, Dior, Dolce & Gabbana. Diseños valorados en miles de euros, lo que demuestra que la pequeña va camino a convertirse en todo un referente al igual que lo fue en su día su abuela Grace Kelly.

De lo que no cabe duda, es de que las firmas se pelean por vestir a la pequeña princesa, quien junto a su hermano ha llegado a lucir un abrigo de piel firmado por Emporio Armani y valorado en casi 400 euros. O complementos como una boina con adornos florales, cuyo precio era de 119 euros.

Gabriella y Jacques de Mónaco. (Foto: Gtres)

En otras ocasiones, Gabriella nos ha sorprendido con un total look de Dior, formado por una falda en color rosa bebé y estampado pata de gallo, con abrigo, sneakers y costosísimo bolso a juego, como el que lució en 2021. Concretamente, el modelo Nano, valorado en nada menos que 3.000 euros.

Un estilo glamuroso y muy marcado desde una tierna edad

Al igual que su hermano Jacques, a quien hemos podido ver luciendo camisas de Polo Ralph Lauren o abrigos de Brunello Cucinelli valorados en 2.300 euros, además de contar con una exquisita colección de gafas de sol de Ray-Ban desde que tenía apenas cuatro años.

Gabriella de Mónaco. (Foto: Gtres)

Recientemente, la pequeña ha vuelto a causar impacto durante la tradicional ceremonia de iluminación navideña de la Plaza del Casino, en Montecarlo. Una ocasión para la que la joven ha estrenado un conjunto de tweed blanco ideal firmado por Dior. El exclusivo estilismo, compuesto por una chaqueta estructurada de bolsillos frontales y un vestido corto, ambos elaborados en lana blanca y entretejidos brillantes, alcanza un precio de más de 2.000 euros.

Para sellar con broche de oro el conjunto, la pequeña ha llevado el pelo recogido en un peinado pulcro que le daba un aire bastante regio. Algo con lo que deja clara la influencia de Charlène en su estilo y también en la personalidad de la pequeña. Muchos entienden su forma de ser, más reservada y tranquila, bastante similar a la de su madre, lo que contrasta a la perfección con el carácter algo más espontáneo del pequeño Jacques.

Gabriella de Mónaco y su hermano cada vez adquieren más protagonismo

«Gabriella es muy curiosa. Le intriga mucho el mundo y la vida en general. Hace muchas preguntas y exige mucha atención», define la princesa de Mónaco a su hija. «Jacques es también muy observador, pero más reservado. Tiene una naturaleza más tranquila».

Gabriella y Jacques de Mónaco. (Foto: Gtres)

Pese a su corta edad, los mellizos también van cobrando cada vez más protagonismo dentro de la agenda royal, acompañando a sus padres a los eventos más relevantes; como en el Día Nacional de Mónaco, el Baile de la Rosa o incluso en viajes como el que realizaron a Bretaña el pasado abril.

«Creo que están tomando mayor conciencia de su rol y de lo que se espera de ellos, y lo hacemos poco a poco, en lugar de sobrecargarlos. También tratamos de protegerles de la excesiva atención mediática», expresaba al respecto el príncipe Alberto.